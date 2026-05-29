A partir del próximo lunes, 1 de junio, aumentará el boleto de los ómnibus suburbanos que parten y llegan a Montevideo.
Aumenta el boleto de los ómnibus suburbanos entre 1 y 3 pesos a partir del lunes 1 de junio
El aumento del boleto suburbano corresponde a la adecuación de precios semestral, indicaron desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).
Según confirmó Subrayado, el incremento de las distintas líneas será entre 1 y 3 pesos.
Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se indicó que el aumento corresponde a la adecuación de costos semestral.
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El Ministerio ultima por estas horas los detalles de la resolución con el incremento preciso por distancia y recorrido de cada suburbano.
Estas tarifas son definidas por el MTOP, a diferencia del boleto capitalino, que lo resuelve la Intendencia de Montevideo.
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