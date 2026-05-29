RECIBÍ EL NEWSLETTER
RESOLUCIÓN DEL MTOP

Aumenta el boleto de los ómnibus suburbanos entre 1 y 3 pesos a partir del lunes 1 de junio

El aumento del boleto suburbano corresponde a la adecuación de precios semestral, indicaron desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

transporte-terminal-baltasar-brum-terminal-rio-branco-suburbanos

A partir del próximo lunes, 1 de junio, aumentará el boleto de los ómnibus suburbanos que parten y llegan a Montevideo.

Según confirmó Subrayado, el incremento de las distintas líneas será entre 1 y 3 pesos.

Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se indicó que el aumento corresponde a la adecuación de costos semestral.

Fernando Pereira en Salto, con el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos.
Seguí leyendo

Pereira sobre la camioneta de Orsi: "No me preocupo cómo la compró, me preocupa que ande en un auto seguro"

El Ministerio ultima por estas horas los detalles de la resolución con el incremento preciso por distancia y recorrido de cada suburbano.

Estas tarifas son definidas por el MTOP, a diferencia del boleto capitalino, que lo resuelve la Intendencia de Montevideo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Así Es Tu Día | 27-05-2026

La luna continúa en Libra
MELISSA | 26-05

La estábamos esperando
GRAN HERMANO | 27-05-2026

Zilli ganó el desafío del cero kilómetro
GRAN HERMANO | 25-05-2026

Eduardo eliminado y Lola expulsada
GRAN HERMANO | 26-05-2026

Comenzó el desafío por el auto

Te puede interesar

Fernando Pereira en Salto, con el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos. video
FRENTE AMPLIO

Pereira sobre la camioneta de Orsi: "No me preocupo cómo la compró, me preocupa que ande en un auto seguro"
Foto: Subrayado. Boca de drogas tapiada en el Cerro. video
Calles Egipto y eeuu

Policía tapia boca de drogas donde ocurrió el triple homicidio en el Cerro, tras detectar nuevos movimientos
Aumenta el boleto de los ómnibus suburbanos entre 1 y 3 pesos a partir del lunes 1 de junio
RESOLUCIÓN DEL MTOP

Aumenta el boleto de los ómnibus suburbanos entre 1 y 3 pesos a partir del lunes 1 de junio

Dejá tu comentario