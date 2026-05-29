Fernando Pereira sobre la camioneta de Orsi: "No me preocupo cómo la compró, me preocupa que ande en un auto seguro"

Fernando Pereira en Salto, con el corresponsal de Subrayado Hugo Lemos.

“No me preocupo cómo la compró, me preocupa que ande en un auto seguro”, dijo a Subrayado el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, al ser consultado sobre los cuestionamientos al presidente Yamandú Orsi por la camioneta que compró pocos días antes de asumir el gobierno con un descuento de 25.000 dólares. Salía 79.000 y la pagó 54.000 dólares.

Pereira dijo que el presidente de la República, sea Orsi o Luis Lacalle Pou, debe moverse en un auto seguro, y agregó: “Cuando anda en el gobierno con el auto oficial y cuando ande particular, porque el presidente es el que elegimos y hay que cuidarlo”.

“El presidente lo pagó al precio que se lo dieron, con lo cual pagó. Y el presidente es una persona de honor, creíble. No es que confío solo en el presidente, mostró la boleta, no escondió ninguna información, no favoreció a nadie”, señaló Pereira a Subrayado el jueves de noche en Salto.

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Consultado sobre críticas de la oposición, el presidente del Frente Amplio respondió: “También nosotros equivocamos en su momento cuando criticamos la compra de la moto de Lacalle (Pou) o cuando andábamos embromando con temas que son de política menor”.

“Yo quiero que el presidente Orsi, pero también quería que el presidente Lacalle Pou viajaran en autos confiables, seguros”, insistió.