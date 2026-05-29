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arma, drogas y dinero

Allanamientos antidrogas en Salinas dejan siete detenidos, todos con antecedentes penales

Entre lo incautado hay un dron. “Presumimos que para monitorear que la zona estuviera liberada ante la presencia de la Policía”, dijo el vocero de la Jefatura de Canelones.

Alejandro Ferreira, vocero de Policía de Canelones.

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La Policía de Canelones realizó cinco allanamientos y detuvo a siete personas, entre ellas un adolescente de 17 años, en Salinas, en la mañana de este viernes. Todos los arrestados tienen antecedentes penales, y el menor tiene anotaciones, informó el vocero Alejandro Ferreira.

Durante los procedimientos fueron halladas evidencias que “permiten vincular a varios hombres con tráfico de drogas”, sostuvo Ferreira. Tienen entre 17 y 35 años y están a disposición de la Fiscalía de Atlántida.

Los policías incautaron un arma de fuego, más de 100 dosis de pasta base, otras drogas y dinero. Además, fue incautado un dron. “Presumimos que para monitorear la zona, que estuviera liberada, ante la presencia de la Policía poder esconder las evidencias o esconderse ellos mismos”, indicó el vocero.

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