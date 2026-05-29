Allanamientos antidrogas en Salinas dejan siete detenidos, todos con antecedentes penales

Alejandro Ferreira, vocero de Policía de Canelones.

La Policía de Canelones realizó cinco allanamientos y detuvo a siete personas, entre ellas un adolescente de 17 años, en Salinas, en la mañana de este viernes. Todos los arrestados tienen antecedentes penales, y el menor tiene anotaciones, informó el vocero Alejandro Ferreira.

Durante los procedimientos fueron halladas evidencias que “permiten vincular a varios hombres con tráfico de drogas”, sostuvo Ferreira. Tienen entre 17 y 35 años y están a disposición de la Fiscalía de Atlántida.

Los policías incautaron un arma de fuego, más de 100 dosis de pasta base, otras drogas y dinero. Además, fue incautado un dron. “Presumimos que para monitorear la zona, que estuviera liberada, ante la presencia de la Policía poder esconder las evidencias o esconderse ellos mismos”, indicó el vocero.

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