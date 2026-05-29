La Policía de Canelones realizó cinco allanamientos y detuvo a siete personas, entre ellas un adolescente de 17 años, en Salinas, en la mañana de este viernes. Todos los arrestados tienen antecedentes penales, y el menor tiene anotaciones, informó el vocero Alejandro Ferreira.
Allanamientos antidrogas en Salinas dejan siete detenidos, todos con antecedentes penales
Entre lo incautado hay un dron. “Presumimos que para monitorear que la zona estuviera liberada ante la presencia de la Policía”, dijo el vocero de la Jefatura de Canelones.
Durante los procedimientos fueron halladas evidencias que “permiten vincular a varios hombres con tráfico de drogas”, sostuvo Ferreira. Tienen entre 17 y 35 años y están a disposición de la Fiscalía de Atlántida.
Los policías incautaron un arma de fuego, más de 100 dosis de pasta base, otras drogas y dinero. Además, fue incautado un dron. “Presumimos que para monitorear la zona, que estuviera liberada, ante la presencia de la Policía poder esconder las evidencias o esconderse ellos mismos”, indicó el vocero.
Seguí leyendo
Tres imputados por abuso sexual en Canelones; uno era el padre de la víctima
Temas de la nota
Dejá tu comentario