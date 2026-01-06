Trabajadores de Casinos levantaron paro y retomaron actividades, pero advirtieron que el conflicto se mantiene

La Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado resolvió levantar el paro y retomó sus actividades este 5 de enero.

Según explicó a Subrayado la secretaria general del gremio, Cecilia Alegre, la decisión de retomar las actividades se definió como un gesto de buena fe, debido al cambio de actitud de las autoridades y el inicio de un proceso de diálogo, pero aclaró que el conflicto sindical se mantiene.

El 31 de diciembre hubo una instancia de diálogo con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien les entregó un documento firmado con compromisos dentro de sus competencias.

Luego, el 2 de enero, ocurrió una nueva reunión con el director del organismo, quien también presentó un compromiso por escrito.

El conflicto se originó por situaciones de maltrato por parte de las autoridades, denunciadas por los trabajadores, pero también por falta de compromisos asociados a la participación de casinos del Estado en el juego online.

El sindicato se declaró en conflicto por la vulneración de derechos laborales, salariales y funcionales, y rechazó las modificaciones presupuestales que, según indican, fueron adoptadas sin negociación colectiva y en violación de la normativa vigente.

También denuncian la existencia de un recorte salarial encubierto y un ataque a la carrera administrativa, y reclaman soluciones concretas para los funcionarios zafrales y garantías reales de estabilidad laboral.