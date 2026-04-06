Tormentas fuertes y lluvias abundantes en el norte: Inumet emitió doble advertencia naranja y amarilla

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una doble advertencia para el norte del país, con alertas naranja y amarilla por tormentas y lluvias . Se actualizará a las 15:00.

La advertencia naranja es por tormentas fuertes y puntualmente severas. Según el informe, en las zonas afectadas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes. Abarca localidades de Artigas, Cerro Largo, Paysandú, Rivera, Salto y Tacuarembó.

En paralelo, la advertencia amarilla rige por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes. En estos casos también se esperan precipitaciones intensas en cortos períodos, ocasional granizo, actividad eléctrica y rachas de viento fuertes. Comprende zonas de Cerro Largo, Durazno, Paysandú, Salto y Tacuarembó.

Seguí leyendo Inumet actualizó la doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas, y lluvias abundantes

Meteorología indicó que una depresión atmosférica comienza a afectar el país y continuará monitoreando la situación ante eventuales cambios.

image

Advertencia naranja.

La advertencia naranja abarca las siguientes localidades.

Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Mones Quintela, Paso Campamento, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira y Tomás Gomensoro.

Cerro Largo: Isidoro Noblía.

Paysandú: Tambores.

Rivera: todo el departamento.

Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Advertencia amarilla.

La advertencia amarilla abarca las siguientes localidades.

Cerro Largo: Arachania, Arbolito, Arévalo, Barrio Hipódromo, Barrio La Vinchuca, Barrio López Benítez, Bañado de Medina, Cerro de las Cuentas, Fraile Muerto, La Pedrera, Las Cañas, Melo, Poblado Uruguay, Quebracho, Ramón Trigo, Toledo y Tres Islas.

Durazno: La Paloma.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Salto: Campo de Todos, Salto y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Achar, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Piedra Sola y San Gregorio de Polanco.