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EN PANDO Y EN CANELONES

La Selección Uruguaya se despide antes de ir al Mundial con dos actividades abiertas para niños

Las actividades de despedida de la Selección Uruguaya serán el viernes y sábado de mañana, en Pando y en Canelones. Invitan a niños gratis, pero con acceso limitado.

Selección Uruguaya, Valverde, Araujo. Foto: AUF, oficial.

Selección Uruguaya, Valverde, Araujo. Foto: AUF, oficial.

La Selección Uruguaya se despide antes de ir al Mundial con dos actividades abiertas para niños, la primera el viernes de mañana y la segunda el sábado, también temprano en la mañana.

La AUF y la Intendencia de Canelones acordaron hacer este “abrazo de despedida celeste” con “actividades recreativas de la Selección Uruguaya junto a niños y niñas de las ligas de Fútbol Infantil de Canelones”, dice la invitación.

El acceso será libre y gratuito pero con capacidad limitada, agregan ambas instituciones. Para canjear las entradas sin costo se debe ingresar al sitio auftickets.uy.

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Viernes 5

La primera actividad de despedida será el viernes 5 en el estadio Emilio “Tito” López López de Pando. Las puertas se abrirán al público a las 9 de la mañana y la actividad comenzará a las 10:30.

Sábado 6

La segunda jornada de despedida de la Celeste será el sábado 6 en el estadio Eduardo Martínez Monegal de la ciudad de Canelones, con el mismo horario: apertura de puertas a las 9 de la mañana y comienzo de la actividad a las 10:30.

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