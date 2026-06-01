La Selección Uruguaya se despide antes de ir al Mundial con dos actividades abiertas para niños, la primera el viernes de mañana y la segunda el sábado, también temprano en la mañana.
La Selección Uruguaya se despide antes de ir al Mundial con dos actividades abiertas para niños
Las actividades de despedida de la Selección Uruguaya serán el viernes y sábado de mañana, en Pando y en Canelones. Invitan a niños gratis, pero con acceso limitado.
La AUF y la Intendencia de Canelones acordaron hacer este “abrazo de despedida celeste” con “actividades recreativas de la Selección Uruguaya junto a niños y niñas de las ligas de Fútbol Infantil de Canelones”, dice la invitación.
El acceso será libre y gratuito pero con capacidad limitada, agregan ambas instituciones. Para canjear las entradas sin costo se debe ingresar al sitio auftickets.uy.
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Viernes 5
La primera actividad de despedida será el viernes 5 en el estadio Emilio “Tito” López López de Pando. Las puertas se abrirán al público a las 9 de la mañana y la actividad comenzará a las 10:30.
Sábado 6
La segunda jornada de despedida de la Celeste será el sábado 6 en el estadio Eduardo Martínez Monegal de la ciudad de Canelones, con el mismo horario: apertura de puertas a las 9 de la mañana y comienzo de la actividad a las 10:30.
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