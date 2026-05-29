Unas 150.000 personas tendrán créditos a cobrar de IRPF y a partir del 10 de junio podrán consultar en la DGI

A partir del 10 de junio, la Dirección General Impositiva (DGI) informará las devoluciones del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes al ejercicio 2025.

En caso de trabajadores dependientes con monoingreso, que hayan tenido un solo trabajo en el año y generaron retenciones del impuesto por encima de las correspondientes tendrán créditos automáticos a cobrar. La DGI realiza el cálculo y le devuelve el excedente.

El director de la División Interior de la DGI, Marcos Álvarez, dijo que son unas 150.000 personas. La información estará disponible en la página web de la DGI a partir del 10 de junio y los pagos se harán por banco a partir del 15 y por redes de cobranza, el 16 de junio.

Para quienes deban realizar declaración jurada, el plazo será del 29 de junio al 31 de agosto para presentar la documentación correspondiente. Se trata de personas que hayan tenido más de un trabajo el año pasado y superaron los 963.000 pesos anuales de ingresos. Además, quienes quieran deducir el alquiler o la cuota hipotecaria.

A partir del 26 de junio, estarán disponibles en la web de la DGI las declaraciones juradas con los datos precargados y desde el 29 de junio se habilitará la atención presencial.