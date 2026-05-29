RECIBÍ EL NEWSLETTER
DECLARACIONES JURADAS DESDE EL 29/6

Unas 150.000 personas tendrán créditos a cobrar de IRPF y a partir del 10 de junio podrán consultar en la DGI

Las devoluciones son automáticas y estarán disponibles a partir del 15 de junio por pago bancario o desde el 16, en redes de cobranza.

dgi-fachada-edificio-fernandez-crespo.jpg

A partir del 10 de junio, la Dirección General Impositiva (DGI) informará las devoluciones del Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes al ejercicio 2025.

En caso de trabajadores dependientes con monoingreso, que hayan tenido un solo trabajo en el año y generaron retenciones del impuesto por encima de las correspondientes tendrán créditos automáticos a cobrar. La DGI realiza el cálculo y le devuelve el excedente.

El director de la División Interior de la DGI, Marcos Álvarez, dijo que son unas 150.000 personas. La información estará disponible en la página web de la DGI a partir del 10 de junio y los pagos se harán por banco a partir del 15 y por redes de cobranza, el 16 de junio.

a partir de junio, dgi informara las devoluciones de irpf correspondientes al ejercicio 2025
Seguí leyendo

A partir de junio, DGI informará las devoluciones de IRPF correspondientes al ejercicio 2025

Para quienes deban realizar declaración jurada, el plazo será del 29 de junio al 31 de agosto para presentar la documentación correspondiente. Se trata de personas que hayan tenido más de un trabajo el año pasado y superaron los 963.000 pesos anuales de ingresos. Además, quienes quieran deducir el alquiler o la cuota hipotecaria.

A partir del 26 de junio, estarán disponibles en la web de la DGI las declaraciones juradas con los datos precargados y desde el 29 de junio se habilitará la atención presencial.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Así Es Tu Día | 27-05-2026

La luna continúa en Libra
GRAN HERMANO | 27-05-2026

Zilli ganó el desafío del cero kilómetro
MELISSA | 26-05

La estábamos esperando
Así Es Tu Día | 28-05-2026

La luna en Escorpio
GRAN HERMANO | 25-05-2026

Eduardo eliminado y Lola expulsada

Te puede interesar

Homicidio en Piedras Blancas: un hombre de 25 años fue asesinado a tiros en Azotea de Lima y Matilde Pacheco
MURIÓ EN CAPITÁN TULA

Homicidio en Piedras Blancas: un hombre de 25 años fue asesinado a tiros en Azotea de Lima y Matilde Pacheco
Jutep recibió dos denuncias anónimas por la compra de la camioneta de Orsi con descuento de 25.000 dólares
UNA SEMANA ANTES DE ASUMIR

Jutep recibió dos denuncias anónimas por la compra de la camioneta de Orsi con descuento de 25.000 dólares
Es probable que algunos combustibles suban y otros no, adelantó Cardona sobre las nuevas tarifas video
PRECIOS DE JUNIO

"Es probable" que algunos combustibles suban y otros no, adelantó Cardona sobre las nuevas tarifas

Dejá tu comentario