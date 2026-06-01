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HOMICIDIO DEL 4 DE ABRIL

Adolescente de 14 años fue detenido por el homicidio de otro de 15, en Piedras Blancas

El homicidio del adolescente de 15 años ocurrió el 4 de abril. La Policía investigó este lunes detuvo a un menor, de 14 años, como principal sospechoso del crimen.

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En la tarde del sábado 4 de abril un adolescente de 15 años fue atacado a tiros en la calle Leandro Gómez, en Piedras Blancas.

La Policía lo encontró aquel día caído en el patio de una casa, lo trasladó a la policlínica de Malinas donde se constató su fallecimiento.

La investigación primaria indicaba que el adolescente fue atacado a tiros desde una moto, corrió y terminó cayendo en el patio de la casa. Ese día se encontraron 11 casquillos de bala calibre 45.

El lugar donde fue asesinado el policía, en la rambla del Cerro. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
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El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos investigó el crimen y este lunes de mañana hizo un allanamiento en una vivienda en Piedras Blancas, donde detuvo a un adolescente de 14 años que, para los investigadores, es quien mató al otro adolescente de 15 el 4 de abril.

En el allanamiento los investigadores incautaron como evidencia vestimenta que se usó en el crimen. El menor quedó a disposición de Fiscalía de Adolescentes.

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