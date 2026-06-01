Adolescente de 14 años fue detenido por el homicidio de otro de 15, en Piedras Blancas

En la tarde del sábado 4 de abril un adolescente de 15 años fue atacado a tiros en la calle Leandro Gómez, en Piedras Blancas.

La Policía lo encontró aquel día caído en el patio de una casa, lo trasladó a la policlínica de Malinas donde se constató su fallecimiento.

La investigación primaria indicaba que el adolescente fue atacado a tiros desde una moto, corrió y terminó cayendo en el patio de la casa. Ese día se encontraron 11 casquillos de bala calibre 45.

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El Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos investigó el crimen y este lunes de mañana hizo un allanamiento en una vivienda en Piedras Blancas, donde detuvo a un adolescente de 14 años que, para los investigadores, es quien mató al otro adolescente de 15 el 4 de abril.

En el allanamiento los investigadores incautaron como evidencia vestimenta que se usó en el crimen. El menor quedó a disposición de Fiscalía de Adolescentes.