Todos los estrenos de mayo y junio en la cartelera de cine

Te presentamos todos los estrenos de la cartelera de cine en mayo y junio para que no te pierdas las mejores películas.

En esta nueva y divertida historia de misterio, George (Hugh Jackman) es un pastor que cada noche les lee novelas detectivescas a sus queridas ovejas, convencido de que no pueden entenderlas. Pero cuando un misterioso incidente altera la vida en la granja, las ovejas se dan cuenta de que deben convertirse en las detectives. A medida que siguen las pistas e investigan a los sospechosos humanos, demuestran que incluso las ovejas pueden ser brillantes resolviendo crímenes.Estreno en Uruguay: 7 de mayo de 2026

Estreno en Uruguay: 7 de mayo | Género: Comedia

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Pequeños Monstruos

El descuidado Finnick despierta accidentalmente la magia de un antiguo bastón y pierde la capacidad de ser invisible. Ahora todos los Finns del mundo están en peligro. Finnick y Christine deben embarcarse en un fascinante viaje y superar numerosos desafíos para ayudar a Finnick a recuperar su invisibilidad y así salvar a todos los Finns.

Estreno en Uruguay: 14 de mayo de 2026 | Género: Animación

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Ponyo y El Secreto de la Sirenita

Durante una excursión prohibida para ver el mundo de la superficie, una princesa pez de colores conoce a un niño llamado Sosuke, quien le pone el nombre de Ponyo. Ponyo quiere volverse un humano, y mientras crece su amistad, ella se vuelve más humana. El padre de Ponyo la regresa al reino del océano, pero el deseo de Ponyo es tan poderoso que ella se libera, y en el proceso, derrama una colección de elixires mágicos que ponen en peligro la aldea de Sosuke.

Estreno en Uruguay: 26 de mayo | Género: Animación

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Amos del Universo

Después de estar separado durante 15 años, la Espada del Poder guía al príncipe Adam (Nicholas Galitzine) de regreso a Eternia, donde descubre que su hogar ha quedado devastado bajo el malvado dominio de Skeletor (Jared Leto). Para salvar a su familia y a su mundo, Adam debe unir fuerzas con sus aliados más cercanos, Teela (Camila Mendes) y Duncan / Man-At-Arms (Idris Elba), y aceptar su verdadero destino como He-Man, el hombre más poderoso del universo.

Estreno en Uruguay: 4 de junio de 2026 | Género: Acción

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Los Extraños: Capítulo 3

Los supervivientes se enfrentan a nuevas amenazas de extraños enmascarados. Secretos salen a la luz, poniendo en peligro sus vidas mientras la línea entre realidad y peligro se difumina en su lucha por sobrevivir.

Estreno en Uruguay: 4 de junio de 2026 | Género: Terror