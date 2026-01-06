Todo pronto en Maroñas para el Gran Premio Ramírez que se corre esta noche

Maroñas 2025: El Kodigo ganó el Ramírez del año pasado. Foto: FocoUy

Este martes 6 de enero, Día de Reyes, el hipódromo de Maroñas se viste de fiesta para recibir a las principales competencias del turf uruguayo, entre ellas la más importante, el Gran Premio Ramírez, que comenzará a las 20:40.

Durante la jornada, que comenzó al mediodía, se correrán 20 competencias, entre ellas el Gran Premio Pedro Piñeyrúa (la novena carrera) y el Gran Premio Ciudad de Montevideo (la carrera 13).

El Gran Premio José Pedro Ramírez tendrá 10 competidores, destacándose el Obstacle, que está i0nvicto en Uruguay y que llega con la monta de Everton Rodrígues, de Brasil.

“Si corro en la punta mejor, pero es un potrillo que también sabe correr desde atrás”, dijo el jockey a Subrayado en la previa del 6 de enero.