Este martes 6 de enero, Día de Reyes, el hipódromo de Maroñas se viste de fiesta para recibir a las principales competencias del turf uruguayo, entre ellas la más importante, el Gran Premio Ramírez, que comenzará a las 20:40.
Todo pronto en Maroñas para el Gran Premio Ramírez que se corre esta noche
El Gran Premio Ramírez se corre a las 20:40 en un hipódromo de Maroñas que estará colmado de público para ver la competencia de turf más importante de Uruguay.
Durante la jornada, que comenzó al mediodía, se correrán 20 competencias, entre ellas el Gran Premio Pedro Piñeyrúa (la novena carrera) y el Gran Premio Ciudad de Montevideo (la carrera 13).
El Gran Premio José Pedro Ramírez tendrá 10 competidores, destacándose el Obstacle, que está i0nvicto en Uruguay y que llega con la monta de Everton Rodrígues, de Brasil.
“Si corro en la punta mejor, pero es un potrillo que también sabe correr desde atrás”, dijo el jockey a Subrayado en la previa del 6 de enero.
