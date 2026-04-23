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EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Tiempo estable, de frío a fresco, sin lluvias: el pronóstico de Nubel Cisneros de jueves a sábado

Nubel Cisneros prevé tiempo estable en los próximos días, de frío a fresco, y hasta cálido en la tarde. El detalle día a día.

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De acuerdo a su informe la mañana de este jueves se presenta con mucha nubosidad en la frontera noreste manteniendo inestable la zona en las primeras horas, con algunas nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente fresco a ligeramente templado y cielo parcialmente nublado.

El viernes se espera un inicio de jornada fría a fresca con escasa nubosidad observándose algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará templada a cálida con cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

El sábado la mañana estará fresca a templada con cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo ligeramente cálido con pasaje de mucha nubosidad hacia la noche lo que podría generar algunas lluvias aisladas.

pasa la lluvia, mejora el tiempo y quedan jornadas mas frias, con minima de 12º
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Pasa la lluvia, mejora el tiempo y quedan jornadas más frías, con mínima de 12º

Jueves 23

Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 15º

Viernes 24

Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 23º y mínima 12º

Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º

Sábado 25

Zona Norte: máxima 27º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º

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