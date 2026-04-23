Tiempo estable, de frío a fresco, sin lluvias: el pronóstico de Nubel Cisneros de jueves a sábado

De acuerdo a su informe la mañana de este jueves se presenta con mucha nubosidad en la frontera noreste manteniendo inestable la zona en las primeras horas, con algunas nieblas y neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde seguirá el tiempo estable con ambiente fresco a ligeramente templado y cielo parcialmente nublado.

El viernes se espera un inicio de jornada fría a fresca con escasa nubosidad observándose algunas nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará templada a cálida con cielo ligeramente nublado, permaneciendo fresco en la noche.

El sábado la mañana estará fresca a templada con cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo ligeramente cálido con pasaje de mucha nubosidad hacia la noche lo que podría generar algunas lluvias aisladas.

Jueves 23 Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º Zona Sur: máxima 22º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 20º y mínima 15º Viernes 24 Zona Norte: máxima 26º y mínima 14º Zona Sur: máxima 23º y mínima 12º Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º Sábado 25 Zona Norte: máxima 27º y mínima 14º Zona Sur: máxima 24º y mínima 14º Zona Metropolitana: máxima 21º y mínima 16º

Temas de la nota tiempo

frío

lluvias

Nubel Cisneros