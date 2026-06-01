Comienza junio con tiempo nublado, frío y algo inestable; el pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un comienzo de semana (y de junio) con tiempo frío, nublado, nieblas y neblinas. Algo inestable pero sin lluvias previstas por el momento.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza fría con bancos de niebla y neblinas aisladas principalmente en las zonas este y noreste. La tarde seguirá templada en el norte y fresca en el resto del país con cielo nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

El martes la mañana estará fría a fresca con con neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde continuará fresca a ligeramente templada con abundante nubosidad, en tanto la noche se presentará fría.

Lunes 1 de junio Zona Norte: máxima 20º y miércoles 6º Zona Sur: máxima 16º y miércoles 6º Zona Metropolitana: máxima 15º y miércoles 8º Martes 2 Zona Norte: máxima 20º y miércoles 8º Zona Sur: máxima 17º y miércoles 8º Zona Metropolitana: máxima 15º y miércoles 9º Miércoles 3 Zona Norte: máxima 20º y miércoles 6º Zona Sur: máxima 20º y miércoles 6º Zona Metropolitana: máxima 20º y miércoles 6º

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