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EL PRONÓSTICO DE NUBEL CISNEROS

Comienza junio con tiempo nublado, frío y algo inestable; el pronóstico de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un comienzo de semana (y de junio) con tiempo frío, nublado, nieblas y neblinas. Algo inestable pero sin lluvias previstas por el momento. El detalle día a día.

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Nubel Cisneros prevé un comienzo de semana (y de junio) con tiempo frío, nublado, nieblas y neblinas. Algo inestable pero sin lluvias previstas por el momento.

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza fría con bancos de niebla y neblinas aisladas principalmente en las zonas este y noreste. La tarde seguirá templada en el norte y fresca en el resto del país con cielo nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.

El martes la mañana estará fría a fresca con con neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde continuará fresca a ligeramente templada con abundante nubosidad, en tanto la noche se presentará fría.

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Lunes 1 de junio

Zona Norte: máxima 20º y miércoles 6º

Zona Sur: máxima 16º y miércoles 6º

Zona Metropolitana: máxima 15º y miércoles 8º

Martes 2

Zona Norte: máxima 20º y miércoles 8º

Zona Sur: máxima 17º y miércoles 8º

Zona Metropolitana: máxima 15º y miércoles 9º

Miércoles 3

Zona Norte: máxima 20º y miércoles 6º

Zona Sur: máxima 20º y miércoles 6º

Zona Metropolitana: máxima 20º y miércoles 6º

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