Nubel Cisneros prevé un comienzo de semana (y de junio) con tiempo frío, nublado, nieblas y neblinas. Algo inestable pero sin lluvias previstas por el momento.
Comienza junio con tiempo nublado, frío y algo inestable; el pronóstico de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé un comienzo de semana (y de junio) con tiempo frío, nublado, nieblas y neblinas. Algo inestable pero sin lluvias previstas por el momento. El detalle día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza fría con bancos de niebla y neblinas aisladas principalmente en las zonas este y noreste. La tarde seguirá templada en el norte y fresca en el resto del país con cielo nublado, manteniendo bajas temperaturas en la noche.
El martes la mañana estará fría a fresca con con neblinas aisladas principalmente en las zonas centro y este. La tarde continuará fresca a ligeramente templada con abundante nubosidad, en tanto la noche se presentará fría.
Precio de combustibles en junio: la nafta sube 6%, el gasoil aumenta 7% y el supergás no sube
Lunes 1 de junio
Zona Norte: máxima 20º y miércoles 6º
Zona Sur: máxima 16º y miércoles 6º
Zona Metropolitana: máxima 15º y miércoles 8º
Martes 2
Zona Norte: máxima 20º y miércoles 8º
Zona Sur: máxima 17º y miércoles 8º
Zona Metropolitana: máxima 15º y miércoles 9º
Miércoles 3
Zona Norte: máxima 20º y miércoles 6º
Zona Sur: máxima 20º y miércoles 6º
Zona Metropolitana: máxima 20º y miércoles 6º
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