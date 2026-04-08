Dos árboles de gran tamaño cayeron durante el temporal de la noche de este martes en Maldonado esquina Mario Cassinoni en el barrio Cordón.
Temporal en Montevideo: árboles cayeron sobre un galpón en Maldonado y Cassinoni y hubo corte de tránsito
La calle Maldonado está cortada a la altura de Mario Cassinoni y el tránsito está siendo desviado.
Maldonado, desde Bulevar Artigas, está cortada y hay inspectores en el lugar desde las 8:00. Es un importante ingreso para los vehículos que se dirigen al Centro.
No hubo heridos tras la caída. El tronco rompió un muro y terminó contra un auto de un taller mecánico que funcionaba allí hace un tiempo.
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Desde Bomberos dijeron que trabajan en varios puntos de la ciudad afectados por el temporal. Se destacan intervenciones por árboles y ramas caídas y cables.
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