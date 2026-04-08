Temporal en Montevideo: árboles cayeron sobre un galpón en Maldonado y Cassinoni y hubo corte de tránsito

Foto: Gonzalo Palma, Subrayado. Maldonado es una calle de importante ingreso de vehículos hacia el Centro. Foto: Gonzalo Palma, Subrayado.

Dos árboles de gran tamaño cayeron durante el temporal de la noche de este martes en Maldonado esquina Mario Cassinoni en el barrio Cordón.

Maldonado, desde Bulevar Artigas, está cortada y hay inspectores en el lugar desde las 8:00. Es un importante ingreso para los vehículos que se dirigen al Centro.

No hubo heridos tras la caída. El tronco rompió un muro y terminó contra un auto de un taller mecánico que funcionaba allí hace un tiempo.

Desde Bomberos dijeron que trabajan en varios puntos de la ciudad afectados por el temporal. Se destacan intervenciones por árboles y ramas caídas y cables.

Temas de la nota Maldonado

Cordón

bulevar Artigas