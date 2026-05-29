Capturaron al Kane, importante delincuente de Maldonado que vivía en un búnker televigilado y tenía un arsenal

La Policía de Maldonado capturó a Ricardo Pérez, alias Kane, un importante delincuente del departamento.

El jefe de Policía Víctor Trezza dijo a Subrayado que en el allanamiento encontraron un alto poder de fuego, estupefacientes y elementos vinculados a la custodia del búnker donde vivía y destacó que se trata de un gran logro de la Fiscalía y del Departamento de Hechos Complejos.

Trezza comentó que el Kane vivía en un búnker estaba televigilado. "Nosotros ya habíamos hecho una inspección porque a una cuadra de allí hubo un homicidio de mucha notoriedad y no habíamos hallado nada, pero ahora las informaciones que recibimos a través de las vigilancias y otros medios que utilizamos, permitieron que el doctor solicitara la orden de allanamiento correspondiente y lográramos la incautación que se realizó", manifestó.

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Y agregó: "La mayoría de este arsenal estaba enterrado y muy bien empaquetado bajo tierra".

Por su parte, el fiscal Jorge Vaz indicó que se trata de un procedimiento muy importante ya que dicha incautación no es común porque encontraron armas de guerra.

Según dijeron las autoridades en conferencia de prensa, el Kane cuenta con 10 antecedentes penales, había sido imputado y condenado en 2022 por delitos vinculados al narcotráfico.