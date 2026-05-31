Policía investiga el crimen de un joven de 20 años que recibió tres disparos en el barrio Ituzaingó

Un joven de 20 años fue asesinado en las últimas horas en las calles Enrique Aguiar y Osvaldo Martínez, en el barrio Ituzaingó, en Montevideo.

El Sistema Shotspotter detectó los disparos y efectivos policiales fueron alertados sobre un hombre de 20 que había ingresando a un centro de salud con heridas de arma de fuego.

El joven fue diagnosticado con tres heridas de arma de fuego y grave, falleciendo más tarde en el centro asistencial.

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Personal policial de Zona III concurrió a la escena y encontró un vehículo con varios impactos de bala y vainas.

Trabajó el Departamento de Homicidios y Policía Científica.