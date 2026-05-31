Un joven de 20 años fue asesinado en las últimas horas en las calles Enrique Aguiar y Osvaldo Martínez, en el barrio Ituzaingó, en Montevideo.
Policía investiga el crimen de un joven de 20 años que recibió tres disparos en el barrio Ituzaingó
El joven fue derivado a un centro de salud donde falleció; en la escena, la Policía encontró un vehículo con varios impactos de bala y vainas.
El Sistema Shotspotter detectó los disparos y efectivos policiales fueron alertados sobre un hombre de 20 que había ingresando a un centro de salud con heridas de arma de fuego.
El joven fue diagnosticado con tres heridas de arma de fuego y grave, falleciendo más tarde en el centro asistencial.
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Personal policial de Zona III concurrió a la escena y encontró un vehículo con varios impactos de bala y vainas.
Trabajó el Departamento de Homicidios y Policía Científica.
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