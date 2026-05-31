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Enrique Aguiar y Osvaldo Martínez

Policía investiga el crimen de un joven de 20 años que recibió tres disparos en el barrio Ituzaingó

El joven fue derivado a un centro de salud donde falleció; en la escena, la Policía encontró un vehículo con varios impactos de bala y vainas.

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Un joven de 20 años fue asesinado en las últimas horas en las calles Enrique Aguiar y Osvaldo Martínez, en el barrio Ituzaingó, en Montevideo.

El Sistema Shotspotter detectó los disparos y efectivos policiales fueron alertados sobre un hombre de 20 que había ingresando a un centro de salud con heridas de arma de fuego.

El joven fue diagnosticado con tres heridas de arma de fuego y grave, falleciendo más tarde en el centro asistencial.

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Personal policial de Zona III concurrió a la escena y encontró un vehículo con varios impactos de bala y vainas.

Trabajó el Departamento de Homicidios y Policía Científica.

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