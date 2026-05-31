Homicidio en San Gregorio de Polanco: discusión callejera por tenencia de perros terminó con un hombre muerto a machetazos

Un hombre de 38 años fue asesinado con un machete en la localidad de San Gregorio de Polanco.

Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que dos personas discutieron en la vía pública por la tenencia de perros y una de ellas sacó un machete y agredió a la otro.

Personal policial arribó a la escena y encontró al herido sin signos vitales.

El agresor, de 49 años, fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la Justicia.

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