Un hombre de 38 años fue asesinado con un machete en la localidad de San Gregorio de Polanco.
Homicidio en San Gregorio de Polanco: discusión callejera por tenencia de perros terminó con un hombre muerto a machetazos
El crimen ocurrió sobre la hora 23.00 en la ruta 43 a la altura del kilómetro 55, en la entrada a la localidad. El agresor, dueño de los animales, fue detenido en la escena.
Fuentes de la investigación indicaron a Subrayado que dos personas discutieron en la vía pública por la tenencia de perros y una de ellas sacó un machete y agredió a la otro.
Personal policial arribó a la escena y encontró al herido sin signos vitales.
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El agresor, de 49 años, fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la Justicia.
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