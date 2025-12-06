RECIBÍ EL NEWSLETTER
pronóstico nubel cisneros

Temperatura máxima entre 34 y 40ºC: el pronóstico de Nubel Cisneros para este sábado

La jornada del domingo comenzará templada con cielo parcialmente nublado. La tarde continuará calurosa con elevadas sensaciones térmicas y cielo nublado.

IMG_3006

EL sábado comienza templado con nubosidad dispersa, siendo esta más significativa sobre la zona norte. En la tarde continuará el ambiente caluroso y pesado con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado.

El lunes comienza templado y húmedo con cielo nublado inestabilizándose por la zona norte. La tarde seguirá calurosa con abundante nubosidad desmejorando por el norte con tormentas y lluvias aisladas.

El martes habrá una mañana húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo húmedo e inestable con persistencia de lluvias y lloviznas, mejorando hacia la noche por el suroeste con descenso de temperatura.

Temperaturas extremas sábado:

Norte: Mínima 18ºC | Máxima 40ºC.

Sur: Mínima 18ºC | Máxima 38ºC.

Este: Mínima 16ºC | Máxima 38ºC.

Oeste: Mínima 20ºC | Máxima 40ºC.

Área metropolitana: Mínima 20ºC | Máxima 34ºC

Temperaturas extremas domingo:

Norte: Mínima 16ºC | Máxima 40ºC.

Sur: Mínima 18ºC | Máxima 38ºC.

Este: Mínima 16ºC | Máxima 38ºC.

Oeste: Mínima 21ºC | Máxima 40ºC.

Área metropolitana: Mínima 22ºC | Máxima 31ºC

