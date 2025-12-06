Día Nacional de Vacunación contra el Sarampión este sábado con puestos en todo el país

Hoy se realiza en todo el país la Jornada Nacional de Vacunación contra el Sarampión impulsada por el MSP. La iniciativa forma parte de las acciones de prevención y control frente a la situación epidemiológica actual, y busca asegurar que todas las personas nacidas a partir de 1967 cuenten con las dos dosis recomendadas de la vacuna SRP.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) brindó este martes una actualización sobre la situación del sarampión en Uruguay, en una conferencia de prensa encabezada por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

Lustemberg recordó que el sarampión atraviesa un resurgimiento a nivel mundial y regional, lo que llevó a que la Región de las Américas perdiera recientemente el estatus de libre de transmisión endémica. En este contexto, Uruguay mantiene la eliminación de la transmisión endémica desde 1999.

En relación con la situación nacional, la ministra informó que hasta la fecha se confirmaron cinco casos de sarampión en un mismo núcleo familiar residente en la zona rural de San Javier, departamento de Río Negro. Cuatro de ellos fueron confirmados por laboratorio y corresponden a casos importados con antecedente de viaje reciente a Bolivia; el quinto se confirmó por nexo epidemiológico. Todas las personas evolucionan favorablemente y no requirieron internación. Se encuentran, además, casos sospechosos en estudio, en seguimiento por los equipos de salud.

Puntos de vacunación por departamento

Artigas

Ciudad

Centro Tisiólico - 10 a 14 hs

Plaza de los Dinosaurios - 17 a 20 hs

Gremeda - 9 a 13 hs

Bella Unión

Vacunatorio Hospital de Bella Unión - 10 a 14 hs

Canelones

Ciudad

COMECA - 8 a 12hs

Centro Canario Intendencia de Canelones (Dirección de Salud) - 9 a 12hs

Las Piedras

Centro Mario Pareja (RAP Canelones, ASSE) - 9 a 14 hs

MUCAM - 8 a 11 hs

CHLAT - 9 a 13 hs

CRAMI Policlínico (Dr. Pouey y Soca) - 10 a 18 hs

Costa

Ciudad de la Costa: Centro de Salud (RAP Metropolitana ASSE) - 10 a 14hs

Atlántida: MUCAM - 12 a 15hs

Salinas: CASMU - 14 a 17hs

Parque del Plata: Centro de Salud - 08:30 a 12:30hs

Pando

RAP Canelones ASSE (Centro BPS) - 9 a 13hs

CAAMPA - 10 a 16hs

Barros Blancos

SAAP - 13 a 16 hs

Progreso

CRAMI - 8 a 14 hs

La Paz

CRAMI - 10 a 14 hs

Tala

Centro de Salud - RAP ASSE - 9 a 13 hs

San Ramón

Centro de Salud - RAP ASSE - 9 a 13 hs

Cerro Largo

Departamental de Salud de Cerro Largo - 10 a 14 hs

Hospital de Río Branco - 10 a 15 hs

Colonia

Juan Lacaze: Círculo Católico de 10 a 16 hs

Rosario: Hospital de ASSE - 10 a 14 hs

Nueva Helvecia: Centro Auxiliar - 10 a 14 hs

Nueva Palmira: Centro Auxiliar - 10 a 13 hs

Carmelo: Hospital (Hall del Laboratorio) - 10 a 13 hs

Colonia del Sacramento

Mutualista H. Evangélico - 8 a 12.30 hs

Explanada Intendencia de Colonia - 17 a 20 hs

Durazno

Camedur - 9 a 13 hs

Hospital Departamental “Dr. Emilio Penza” - 13 a 17 hs

Flores

Dirección Departamental de Salud de Flores - 18 de Julio 645 - 9 a 14 hs

Florida

Plaza Asamblea - 9:30 a 12:30 hs

Lavalleja

Camdel - 8 a 12 hs

Hall de Hospital Vidal y Fuentes - 10 a 14hs

Dirección Departamental de Salud de Lavalleja - 18 de Julio 569 casi Rodó

Consultorio móvil:

Estación: 9 a 10 hs

Delicias: 10 a 11 hs

Reyes Terra: 11 a 12 hs

Coronilla: 12 a 13 hs

Villa Serrana: 13:30 a 14:30 hs

Maldonado

Punta Shopping - Paseo de Servicio locales externos - 10 a 17 hs

Polo del Este - 9.30 a 15.30 hs

Sanatorio Mautone - 9 a 11.30 hs (agenda previa: comunicarse al 42225353)

Shopping Oh! La Barra - 10 a 20 hs

Montevideo

Explanada de la Terminal-Shopping Tres Cruces (carpa con varios puestos de vacunación) - 10 a 18 hs

Policlínico COSEM Punta Carretas - José Ellauri 461 - 9 a 13 hs

Policlínico COSEM Parque Batlle - Av. Italia esq. Albo - 9 a 13 hs

Policlínico COSEM Malvín - Av. Italia 4206 - 9 a 16 hs

Hospital Pereira Rossell - Entrada por Av. Lord Ponsomby - 10 a 16:30 hs

Hospital Pasteur - Av. Larravide y Cabrera - 9 a 15 hs

Hospital Saint Bois - 7 a 12:30 hs

Hospital del Cerro - 10 a 18 hs

Hospital Británico - 8 a 19.30 hs (a partir de las 12 hs vacunación exclusiva de sarampión sin agenda)

Sociedad Médica Universal - Bulevar Artigas entre Luis Morquio y Jorge Canning (frente al Hospital Italiano) - 10 a 14 hs

CUDAM Colón - Av. Lezica 5679 - 8 a 12 hs

Vacunatorios en policlínicas barriales (de la División Salud de la Intendencia de Montevideo):

Tiraparé - Avda. Uruguay 1936 - 10 a 12 hs

Crottogini - Marsella 3738 entre Colorado y Vilardebó- 8 a 12 hs

La Teja - Avda. Carlos María Ramírez 881 - 8 a 12 hs

Casabó - Charcas 2690 esquina Libera: 8 a 12: hs

La Paloma - Camino de Las Tropas 4556 entre Pernambuco y Camino de la Paloma: 8 a 12 hs

Zully Sánchez - Avda. Aparicio Saravia 4579: 8 a 12 hs

Punta Rieles - Camino Maldonado 6870, esquina Camino Guerra: 9 a 12 hs

Casavalle - Leandro Gómez equina Martirené: 9:30 a 12:30 hs

Paso de la Arena - Camino Tomkinson 2459, entre Avda. Luis Batlle Berres y Avda. Alfredo Moreno: 8 a 12 hs

Paysandú

Club de Leones - Washington 960 - 10 a 14 hs

Río Negro

Fray Bentos

Amedrin - Rivera y 25 de Mayo - 9 a 15 hs

Young

Camy - 25 de Agosto y Dr. Martirenee - 10 a 14 hs

Rivera

Plaza de Comidas del Siñeriz Shopping 10 a 16 hs

Rocha

Ciudad

Centro vacunatorio Rocha - Treinta y Tres y Elíseo Marzol - 10 a 20 hs.

Castillos

Vacunatorio del Hospital de Castillos - 8.30 a 12.30 hs.

Chuy

Centro de información (Plaza de Chuy) - General Artigas - 10 a 16 hs

Salto

Vacunatorio Centro Médico - Calle Artigas - 8 a 12 hs

Plaza Flores (Cerro) - 18 a 20 hs

Plaza Estigarribia (Ceibal) - 18 a 20 hs

Plaza Barrio Uruguay (extremo este) - 18 a 20 hs

San José

San José de Mayo

Ucovita - Herrera 882 - 8 a 14 hs

INVE 2 - 18 de Julio esq. Rocha - 8 a 14 hs

Libertad

AMSJ - Artigas 1102 - 8 a 14 hs

Ciudad del Plata

ASSE Hospitalito Rivera - Salto y Río Negro, M 67 - 9 a 14 hs

Soriano

Cardona / Florencio Sánchez

Escuela N° 93 - 10 a 13 hs

Dolores

Hall del Policlínico CAMS IAMPP - 10 a 13 hs

Mercedes

Mercedes Terminal Shopping - 10 a 13 hs

Tacuarembó

Ciudad

Centro Vacunatorio de COMTA - Calle 25 de Mayo esquina Domingo Catalina - 10 a 16 hs

Centro Vacunatorio de Hospital Tacuarembó - Lorenzo Carnelli s/n, entre José Pedro Varela y Treinta y Tres - 9 a 12 hs

San Gregorio de Polanco

Hospital San Gregorio - Calle Yamandú Gamba N° 46 - 9 a 12 hs

Treinta y Tres

Dirección Departamental de Salud de Treinta y Tres - Manuel Melendez 1024 - 10 a 16 hs