Intendencia informa las cinco cosas que hay que saber para disfrutar de las playas de Montevideo

En Montevideo hay 19 playas habilitadas aptas para el baño y actividades recreativas. Estas son las playas de Punta Espinillo, La Colorada, Pajas Blancas, Zabala, De los Cilindros, Punta Yeguas, Santa Catalina, Del Nacional, Cerro, Ramírez, Pocitos, Buceo, Malvín, Brava, Honda, De los Ingleses, Verde, La Mulata y Carrasco.

El primer punto que destaca la intendencia en su lista de cinco cosas que hay que saber para disfrutarlas es "Playas limpias y seguras", e informa que los casi 15 km de costa están monitoreados durante todo el año, que hay 172 guardavidas anuales y 32 zafrales listos para cuidar a los bañistas en las 32 casillas repartidas en las playas del Este y del Oeste.

"Disfrutar de la costa con seguridad" es el siguiente punto, donde se destaca que el servicio de guardavidas está activo desde el 15 de noviembre de 2025 hasta el 29 de marzo de 2026 y que el horario de cobertura es de 8 a 20 horas, de lunes a domingo.

En tercer lugar se informa que "Montevideo es referente regional en servicio de guardavidas", por la experiencia desarrollada al cabo de 90 años de existencia. Este año se recordó un hito histórico que conmemora la creación del primer cuerpo organizado de rescate acuático en Uruguay.

El cuarto punto se refiere a que los ciudadanos pueden conocer el estado de las playas en el sitio web de la Intendencia, donde además se informa el índice UV en tiempo real. También permite encontrar datos sobre accesibilidad, recreación y mantenimiento. Podés ver toda la información actualizada al instante sobre el estado de las 19 playas de Montevideo.

Por último la Intendencia brinda una seria de recomendaciones para disfrutar de las playas con seguridad:

Si la corriente te arrastra, mantener la calma. Nadar en paralelo a la orilla y pedir auxilio alzando un brazo.

El viento desde tierra hacia el mar arrastra todo con él. Es peligroso jugar con pleotas o inflables en la orilla.

El sol puede provocar lesiones en la piel. Evitalo entre las 11 y las 16 horas. Usá protector solar, lentes de sol, sombrero y ropa oscura.

El fondo marino es cambiante. Zambullirse desde muelles o rocas es muy peligroso.

Mantené una buena hidratación. Tomá abundante agua o jugos y consumí fruta.

No tires desperdicios como bolsas, papeles o envases plásticos en la arena.

Observá el color de la bandera que está en la torre de Guardavidas, que indica las condiciones generales pare el baño. Las de la orilla señalan puntualmente las zonas de peligro (rocas, corrientes)