Talvi aseguró que "la política es una actividad noble" pero en ella "no se sintió cómodo"

En declaraciones a Telenoche, el líder del sector expresó que seguirá trabajando duro por el proyecto que "seguirá vigente" y aseguró que seguirá apoyando a su sector "académicamente".

"Vamos apoyar al proyecto desde el lugar que entendemos que vamos hacer el mejor aporte" declaró Talvi y manifestó que "no es este" el momento de dar declaraciones sobre lo que expresa su carta.

Consultado sobre si está "desencantado con la política", Talvi remarcó que "es una actividad noble y necesaria. Simplemente como dije en la carta, no es desde el lugar donde yo me siento más cómodo actuando, prefiero hacerlo desde el liderazgo particular, técnico y formando jóvenes con vocación de servicio público".