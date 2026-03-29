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MONTEVIDEO

Suspenden tareas de búsqueda del pescador que cayó de la embarcación en el puertito de Buceo

Las tareas se retoman con la luz natural del lunes. El siniestro ocurrió en momentos de lluvia intensa y viento.

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Suspenden por la noche la búsqueda del pescador que cayó al agua en la mañana de este domingo, en el puerto del Buceo.

Varias embarcaciones trabajaron este domingo en la zona pero con la luz natural suspendieron y retoman en la mañana del lunes.

El siniestro ocurrió en medio de condiciones adversas de tiempo.

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Según la información a la que accedió Subrayado, la lancha había partido con dos tripulantes cuando, en momentos de lluvia intensa y viento, uno de ellos cayó al agua. El otro hombre logró regresar a tierra.

Prefectura inició un operativo de búsqueda en la zona, con apoyo de los compañeros de la víctima, que se sumaron a las tareas con sus embarcaciones.

Compañeros del hombre dijeron a Subrayado que habían salido a primera hora de este domingo a buscar pesca, luego de haber colocado redes durante la noche previa por la demanda de Semana de Turismo.

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