Sociedad Uruguaya de Pediatría avala decisión de adelantar vacaciones de julio

La Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) avala la decisión de adelantar las vacaciones de julio que tomó la ANEP en base a un pedido del Ministerio de Salud Pública ( MSP ).

También llaman a que los adultos se protejan de las infecciones respiratorias y remarcan la importancia de la vacuna contra la gripe, habilitada para mayores de seis meses.

Hacen énfasis en que los familiares que convivan con menores de seis meses se vacunen.

"Desde la SUP no proponemos el uso de mascarillas en los niños en los centros educativos, pero sí reiteramos que los niños, niñas y adolescentes que tengan síntomas directamente no deben concurrir a clases para así evitar afectar a más personas", agrega el comunicado, que recibe el apoyo de las clínicas pediátricas de Udelar y del Hospital Pereira Rossell.