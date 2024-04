Sindicato Policial se declara en preconflicto con la Jefatura de Rocha; denuncian "apropiación indebida"

También afirman que el Comando de Jefatura los hace "incurrir en un delito de fuga y tráfico de información" porque deben registrar en whatsapp hechos en los que intervengan policías, además de ingresarlo en el Sistema de Seguridad Pública.

"Esto sería para agilizar las comunicaciones de los hechos, pero con este funcionamiento tienen acceso a la información una cantidad importante de policías que son ajenos al hecho lo que también está penado por la ley. Ya que los Funcionarios Policiales tienen especialmente prohibido comentar o brindar datos sobre los hechos en los que participan por su investidura", señalan desde el sindicato.

Otro punto que reclaman es que no se han investigado denuncias de acoso laboral y de violencia sexual, ante las cuales "no se cumplió" con el protocolo establecido.

Por otra parte, denuncian que hay comisarías del departamento que "no están en condiciones" y en ese sentido afirman que trabajan en conjunto con el Ministerio de Trabajo.

"No cuentan con las garantías básicas para cualquier trabajador, siendo no solo por infraestructura sino que también en cuanto a medios para cubrir los servicios de la ciudadanía. Hay Dependencias que no cuentan con computadoras o tablets para tomar denuncias, o con personal para realizar patrullaje. Comisarías donde hay un trabajador policial solo, lo que fue ordenado por el Ministerio del Interior que no podía suceder", se lee.