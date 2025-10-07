RECIBÍ EL NEWSLETTER
REUNIÓN EN TORRE EJECUTIVA

Sindicato de Conaprole y de la industria láctea se reúnen con Orsi por conflicto en el sector

La reunión del presidente Orsi con el sindicato de Conaprole y la Federación de la Industria Láctea se realiza este martes al mediodía en Torre Ejecutiva.

Luis-Goichea-y-sindicato-conaprole-en-Torre-Ejecutiva

Una delegación del sindicato de trabajadores de Conaprole y de la Federación de Trabajadores la Industrial Láctea se reunió con el presidente Orsi este martes al mediodía en Torre Ejecutiva (Casa de Gobierno). De la reunión también participó el ministro de Trabajo Juan Castillo.

El tema de conversación fue el conflicto particular en Conaprole por el cierre de la planta de Rivera, y la situación general de la industria láctea con el cierre de varias empresas del sector.

Noticia en desarrollo.

