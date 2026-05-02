Conductor de camión que tiró columna que mató a peatón, quedó en libertad y se archivó el caso

Un peatón murió el jueves pasado luego de que una columna se le cayera encima, que fue tirada por un camión que enganchó los cables al pasar por el cruce de María Orticochea y Yugoslavia, en Nuevo París.

Según se detalle en el Informe pericial al que accedió Subrayado, el camión realizó una maniobra de giro para tomar Yugoslavia y en esta maniobra la estructura superior del remolque tomó contacto con un tendido aéreo de cableado y lo enganchó. Por esta fuerza la columna ubicada en Maria Orticochea cayó sobre un peatón que transitaba por allí.

En el informe se analiza el factor vehicular, el ambiental, el humano y la vía y entorno.

"En relación con el factor vía y entorno, se aprecia que el punto de contacto entre el cableado y el sider se produjo a 4,10 metros de altura. Si el cableado se encontraba a dicha altura o por debajo de ella en el sector de interacción, ello resulta técnicamente compatible con una condición de gálibo insuficiente para una circulación segura de vehículos de carga. Asimismo, de la documentación aportada por el Departamento de Inspección Pericial no surge, al momento del presente informe, constancia de restricción específica de pasaje de camiones en la zona analizada".

Aclara que al momento de realización del informe no se encuentra determinada la titularidad del cableado, pudiendo corresponder a UTE, ANTEL o a instalaciones de cámaras de seguridad del Ministerio del Interior u otro servicio.

El vehículo presenta condiciones mecánicas generales óptimas en luces y frenos, salvo desgaste excesivo en ruedas del lateral derecho del sider/remolque. Dicho desgaste no configura factor determinante en la mecánica de este hecho, agrega.