Sindicato de Ancap resolvió solicitar ámbito tripartito y advierte profundizar conflicto si no hay avances

Sindicato de Ancap resolvió solicitar ámbito tripartito, tras parar este viernes en la planta de La Tablada. Retoman la actividad desde las 16:00 horas. Advierten por profundización del conflicto si no se avanza en la negociación.

Desde el sindicato cuestionan "negativa de Ancap a generar ámbitos de negociación por los cambios en Planta Tablada", pero afirman que suspenden el corte de horas extras y "cambio de horario por razones de servicio". Sí mantienen la no extensión horaria.

“Las asambleas son con paro porque Ancap en 2021 denunció el convenio colectivo”, dijo el dirigente sindical Salvador Sprovieri más temprano este viernes.

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