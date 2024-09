Sin Messi ni Di María, Argentina enfrenta a Chile por Eliminatorias este jueves

Lionel Scaloni, el entrenador albiceleste, tendrá la misión de mantener el paso triunfal de su equipo sin Messi, aún no recuperado de la lesión que sufrió en la final de la Copa América de Estados Unidos, ni tampoco Di María, que se retiró del seleccionado.

"El homenaje (para Di María) es merecidísimo, que sea con su gente, en Argentina, y así lo va a tener. Es un futbolista de los mejores de la historia y deja un legado imborrable", dijo Scaloni.

De su lado, Messi tuvo una lesión ligamentaria en el tobillo derecho en la final contra Colombia, y todavía no volvió a jugar.

En este contexto, Scaloni deberá elegir otro capitán, y también a un nuevo nombre para la emblemática casaca "10".

"Sabemos que la camiseta 10 tiene dueño y se sabe quién es. Hablé con Messi personalmente para ver cómo estaba y no venía entrenando, así que era prematuro ponerlo en la lista. Me dijo que iba mejorando y es cuestión de tiempo que pueda jugar", expresó el miércoles el DT.

Lejos de permitir una relajación después de los éxitos conseguidos, Scaloni no dudó en comenzar un proceso de renovación que incluye la llegada de juveniles como Alejandro Garnacho (Manchester United), Valentín Carboni (Olympique Marseille), Valentín Barco (Sevilla), Matías Soulé (Roma) y Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Ante la baja de Messi, el DT convocó a Paulo Dybala, que había quedado fuera de la Copa América, dándole al delantero de la Roma una nueva oportunidad como posible reemplazo del crack del Inter Miami, que apenas faltó a 7 de los últimos 58 cotejos jugados por Argentina, incluidos partidos amistosos.

Pese a los cambios obligados, Scaloni destacó que la doble fecha clasificatoria encuentra a la albiceleste en "una posición imejorable" para seguir expresa rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Chile, con escaso margen de error.

Del otro lado, Chile desembarca en Buenos Aires con mucha más urgencia en las cuentas, en las Eliminatorias. El tablero lo muestra fuera de los puestos de clasificación y hasta sin lugar en la repesca, sumergido en un preocupante octavo puesto, con apenas un triunfo en seis jornadas.

"Prefiero que no esté Messi, pero eso no invalida la categoría o los recursos que tiene la selección argentina. Son capaces de resolver la situación. Cuando no ha jugado Messi han tenido buenos resultados y rendimientos", destacó Ricardo Gareca, el seleccionador de La Roja en rueda de prensa.

El entrenador argentino del seleccionado chileno aceptó que el equipo está "en plena clasificatoria y hay que encontrar rendimiento y resultado".

Al igual que Scaloni, Gareca también sufre algunas bajas en su equipo, ya que no contará con Gabriel Suazo (suspendido), Alexis Sánchez y Diego Valdés (lesionados), ni el arquero Claudio Bravo, recientemente retirado.

Argentinos y chilenos se enfrentaron hace poco en la etapa de grupos de la Copa América, con victoria de los campeones del mundo con gol de Lautaro Martínez en New Jersey.

El cotejo se jugará en el Monumental el jueves desde las 21H00 locales (00H00 GMT) en el estadio Monumental.

Posibles formaciones.

Argentina: Emiliano Martínez – Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi y Marcos Acuña – Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Enzo Fernández o Giovani Lo Celso – Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González o Paulo Dybala. DT: Lionel Scaloni.

Chile: Gabriel Arias - Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán y Thomas Galdames o Eugenio Mena – Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría y Carlos Palacios - Darío Osorio, Ben Brereton y Víctor Dávila. DT: Ricardo Gareca.

