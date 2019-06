Sepa dónde le toca votar el próximo domingo de elecciones internas

Todos los habilitados para votar deben ser nacidos en el territorio nacional, poseer 18 años de edad o cumplirlos a la fecha de las elecciones internas y estar inscriptos en el Registro Cívico Nacional.

Según lo explica la Corte Electoral, la credencial cívica es el único documento que acredita la identidad al momento de votar en los diferentes actos electorales (nacionales, departamentales, internas de los políticas, plebiscitos, referéndum).

Sin embargo, según lo expresado por Wilfredo Penco, ministro de la Corte Electoral, aquella persona que no cuente con su credencial podrá comparecer ante la mesa electoral con el número de serie y de credencial, sin exhibir la cédula de identidad.

“Si figura en el legajo de hojas electorales y en el padrón votará sin observaciones. Si no figura en el legajo pero sí en el padrón votará observado por identidad (se le toma impresión digital) y si solo aparece en el legajo pero no en el padrón la observación al voto será simple (no se le toma impresión)”, explicó Penco.

En caso de que la persona no haya votado en las dos elecciones anteriores, se le admitirá el voto, pero observado por identidad ya que figurará en un padrón complementario al circuito. En tanto, si no voto en una sola elección lo podrá hacer sin observación.

A pesar de que la próxima instancia no es obligatoria, todo aquel que desee votar podrá consultar el lugar al que se debe dirigir a través de la página de la Corte Electoral, donde los futuros votantes podrán consultar el lugar al que deben dirigirse para votar en las internas.

Luego de ingresar al sitio de la Corte Electoral, se debe ingresar la serie y el número de credencial.

Pese a no ser obligatorias, en las elecciones internas se decidirán las convenciones nacionales, departamentales y el único candidato de cada partido político. Aquel que gane las elecciones internas deberá obtener el 50% más uno de los votos o al menos el 40% de los votos con 10 puntos de ventaja con el segundo.

Según los datos aportados por la Corte Electoral, el número de personas habilitadas a votar asciende 2.678.031, en más de siete mil circuitos en todo el país.