Sebastián Marset comparece ante la primera audiencia judicial tras ser detenido y trasladado a Estados Unidos

Sebastián Marset fue conducido este lunes a una primera audiencia judicial en el distrito este de Virginia, en Estados Unidos .

Allí se le notificará de la causa abierta en su contra y de los cargos que enfrenta, informó a Subrayado el abogado Santiago Moratorio.

Según la información inicial, se le comunicó a Marset que será investigado por “conspiración para cometer lavado de dinero”. En principio no se mencionan delitos de narcotráfico.

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La audiencia se realiza ante un juez federal, no ante el juez que eventualmente presidirá el juicio principal, explicó el abogado.

Esta primera audiencia es un trámite en el que se comunica al imputado la causa abierta en su cotnra y dura pocos minutos.

Según el abogado, Marset dirá ante el juez que se encuentra en proceso de contratar abogados en Estados Unidos. “Que serán de nuestro equipo”, dijo Moratorio.

Se estima que habrá una nueva audiencia ante el fiscal en abril, ya con el equipo de abogados en Estados Unidos, y allí se leerán todos los cargos que se presentan contra el narcotraficante uruguayo detenido el viernes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Allí también se presentará el cronograma de instancias judiciales en el caso, que incluyen la presentación de pruebas y finalmente el juicio, que se cree será durante el 2026.