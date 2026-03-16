RECIBÍ EL NEWSLETTER
JUICIO AL NARCO URUGUAYO

Sebastián Marset comparece ante la primera audiencia judicial tras ser detenido y trasladado a Estados Unidos

El narco uruguayo Sebastián Marset fue trasladado este lunes a una primera audiencia judicial donde se le informa el proceso que se inicia en su contra. Segunda audiencia ante fiscal será en abril.

Marset-detenido-con-la-DEA-en-Bolivia-foto-TV-oficial-Bolivia

Allí se le notificará de la causa abierta en su contra y de los cargos que enfrenta, informó a Subrayado el abogado Santiago Moratorio.

Según la información inicial, se le comunicó a Marset que será investigado por “conspiración para cometer lavado de dinero”. En principio no se mencionan delitos de narcotráfico.

avionetas, vehiculos, drogas, armas e inmuebles: calculan en mas de usd 15 millones incautaciones vinculadas a marset
Seguí leyendo

Avionetas, vehículos, drogas, armas e inmuebles: calculan en más de USD 15 millones incautaciones vinculadas a Marset

La audiencia se realiza ante un juez federal, no ante el juez que eventualmente presidirá el juicio principal, explicó el abogado.

Esta primera audiencia es un trámite en el que se comunica al imputado la causa abierta en su cotnra y dura pocos minutos.

Según el abogado, Marset dirá ante el juez que se encuentra en proceso de contratar abogados en Estados Unidos. “Que serán de nuestro equipo”, dijo Moratorio.

Se estima que habrá una nueva audiencia ante el fiscal en abril, ya con el equipo de abogados en Estados Unidos, y allí se leerán todos los cargos que se presentan contra el narcotraficante uruguayo detenido el viernes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Allí también se presentará el cronograma de instancias judiciales en el caso, que incluyen la presentación de pruebas y finalmente el juicio, que se cree será durante el 2026.

Temas de la nota

Lo más visto

MORA-Contenidos
SINIESTRO FATAL

Mujer murió y dos personas resultaron heridas tras caída de vehículo desde las barrancas de Arazatí, en San José
CONFIRMÓ ANEP

Falleció una niña por meningitis; concurría a la Escuela 182 de Flor de Maroñas
KILÓMETRO 18

Dos fallecidos y un lesionado es el resultado de un siniestro de tránsito en ruta 107, Canelones
GOBIERNO DE BOLIVIA

Avionetas, vehículos, drogas, armas e inmuebles: calculan en más de USD 15 millones incautaciones vinculadas a Marset
INICIAN INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Padre de bebé que nació en la calle denuncia malos tratos y falta de atención del Hospital de Artigas

Te puede interesar

Sebastián Marset comparece ante la primera audiencia judicial tras ser detenido y trasladado a Estados Unidos
JUICIO AL NARCO URUGUAYO

Sebastián Marset comparece ante la primera audiencia judicial tras ser detenido y trasladado a Estados Unidos
Escuela a la que asistía la niña que falleció por meningitis no da clases este lunes y prepara contención para los niños
ESCUELA 182, FLOR DE MAROÑAS

Escuela a la que asistía la niña que falleció por meningitis no da clases este lunes y prepara contención para los niños
Fotos: Policía Caminera. Cuatro víctimas iban en motos, una en auto. video
siniestralidad

Cinco personas murieron este fin de semana en accidentes de tránsito: cuatro de ellas iban en moto

Dejá tu comentario