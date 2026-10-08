Se presentó "Mano a mano", el nuevo libro de Nelson Fernández en el marco de la Feria Internacional del Libro

El periodista y escritor Nelson Fernández presentó su nuevo libro este jueves en el marco de la Feria Internacional del Libro que se realiza en la Intendencia de Montevideo.

"Mano a mano" conecta pasado, presente y futuro. Recorre más de dos milenios de democracia, voto y organización partidaria y compara sistemas políticos de distintas regiones del mundo, sobre todo enfocado en el Río de la Plata.

El director de Equipos Consultores, Ignacio Zuasnabar, quien fue el encargado de la presentación, dijo a Subrayado que el libro hace un repaso de muy extenso y muy profundo a la vez, tanto de la historia política a nivel global, pero llegando muy particularmente al Río de la Plata y a Uruguay.

Zuaznabar comentó que el libro cuenta con repasos históricos, hallazgos del siglo XIX y XX y con reflexiones muy valiosas hacia lo que se viene.

"Mucha información, muy bien organizada, muy bien escrita y, a partir de ahí, reflexión que a veces es lo que falta. Yo creo que el mensaje central del libro es que la política es competencia, la política es diversidad de ideas, la política es elegir pasta o pollo, como el libro dice en algún momento. La política es este mano a mano final entre opciones", comentó.