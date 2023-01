San José: dos mujeres y un hombre de una misma familia se ahogaron en la playa de Kiyú

Minutos más tarde el agua devolvió a la orilla los cuerpos de las otras dos víctimas. Los tres fallecidos tenían alrededor de 20 años.

La familia es oriunda de Montevideo y estaba de vacaciones en Kiyú, San José.

El alcalde de Libertad, Matías Santos, entiende que es importante concientizar a los bañistas sobre el uso del balneario Kiyú.

“Tiene unos siete kilómetros y tiene seis bajadas bien puntuales, naturales, porque es un lugar bien agreste que la naturaleza en algunos lugares no nos permite generar nuevas bajadas, pero en las más populares hay una caseta de guardavida que cubre 200 metros para cada lado, aproximadamente. Pero después hay algunas bajadas que se van generando, porque las generan los vecinos, y ayer este episodio se dio en uno de esos lugares”, dijo.

Los guardavidas fueron hasta el lugar donde los jóvenes se ahogaban y se hizo un cordón humano entre bañistas para colaborar con la búsqueda de los cuerpos.

En el balneario no se observan indicaciones específicas sobre qué zona no está habilitada para baño. Al respecto, Santos indicó que “esa alerta tiene que ser superior aún”, y agregó: “Si bien es bien notorio donde están presentes los guardavidas, vamos a tener que empezar a hacer alguna campaña con cartelería de los lugares que no están cubiertos por ese servicio, para que la gente identifique bien en qué zona y en qué no tiene que tomar precauciones”.

Además, el alcalde detalló que es importante tener precaución con el banco de arena. “Algunas personas les genera esa expectativa de llegar al banco de arena, que muchas veces en tempranas horas de la tarde uno lo hace con el agua a la cintura, pero donde uno se demora un poquito en tratar de volver es donde se le complica, porque muchas veces no da pie”, explicó.