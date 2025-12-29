Robaron y vandalizaron salón sindical del Centro de Salud de la Unión, denunció la FFSP

La Federación de Funcionarios de la Salud Pública ( FFSP ) denunció el robo y vandalización del salón sindical en el Centro de Salud Unión, generando preocupación por la inseguridad y el impacto en los trabajadores.

Según Martín Pereira, dirigente sindical, los delincuentes sustrajeron un aire acondicionado, electrodomésticos y canastas destinadas a los trabajadores para fin de año. Además, provocaron desorden general y daños materiales en el local.

"Violentaron todo el lugar, dejándolo todo desordenado y también tirando papeles y la computadora que estaba ahí", detalló.

El salón sindical está ubicado en un contenedor dentro del patio interno del centro asistencial.

La Federación aseguró su apoyo para restablecer las condiciones del salón esta semana. Comenzarán con la puerta, para que este lunes ya quede cerrada y no vuelva a repetirse el incidente.

"En este caso fue el salón sindical pero pudo haber sido cualquier parte del centro de salud y es una preocupación que se suma a la violencia que vivimos los trabajadores de la salud, este tipo de situaciones de inseguridad, que estén robando dentro de un centro de salud, porque el salón sindical está en un contenedor en un patio interno del centro de salud. No está hacia la calle", sostuvo.