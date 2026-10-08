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BUSCAN A COKY

Robaron una cachorra chihuahua de la puerta de la casa de una familia: hicieron la denuncia y ofrecen recompensa

"Ayer estaba en mi casa, tocaron timbre, reconocí la persona que era (...) en eso se me escapa la perrita por la reja y él la agarró", después de eso, el hombre se fue con el animal.

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Una familia de Aires Puros pide colaboración para encontrar a una perrita chihuahua que fue robada este miércoles en Aires Puros.

La perrita se llama Coky y estaba desde hacía cuatro meses con Norma. Según la denuncia, fue un hombre que hizo trabajos en el hogar el que se robó la perra y no pudieron recuperarla. Ofrecen recompensa.

"Ayer estaba en mi casa, tocaron timbre, reconocí la persona que era y le fui a preguntar qué necesitaba. Me vino a pedir dinero para el ómnibus. Ya había estado otra vuelta pidiéndome, le di, ahora volvió y en eso se me escapa la perrita por la reja y él la agarró", después de eso, el hombre se fue con la perra.

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"Coky hoy es mi compañía. Me ponía a comer y ella al lado mío. Muy compañera. Yo todavía no caigo. Aparte, que me la haya llevado una persona conocida", sostuvo.

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