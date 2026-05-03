Robaron un comercio de celulares en Cordón: los delincuentes fueron seguidos por cámaras y detenidos

Los comercios del centro de Montevideo y también en la zona de Cordón vienen sufriendo distintos hurtos por parte de delincuente que, generalmente por la madrugada, ingresan a los locales aprovechando que están cerrados.

Este domingo de madrugada en Roxlo y Colonia, en el barrio Cordón, dos delincuentes volvieron a robar un comercio. En este caso rompieron una reja y luego una puerta de acceso de un local de venta y reparaciones de celulares.

"Me llama Prosegur al teléfono, salgo del local, me llama el segundo número, que era el de mi esposa, y la agarro a la llamada y casualmente empiezo a revisar porque me llega la notificación, y les digo que apliquen el protocolo y vinieron rápido para acá. Tomé un taxi rápido y estaban aquí. En el camino, venía mirando cómo se iban llevando las cosas", dijo el dueño del local.

Boris vive hace siete meses en Uruguay y vino de Cuba por lo cual no conoce a muchos comercios, pero tras lo que le ocurrió lo agregaron a un grupo de comerciantes de la zona donde se alertan sobre robos.

Tras el robo de esta madrugada policías de la Zona 1 lograron hacer un seguimiento de los ladrones por cámaras y varios móviles se desplegaron en la zona, logrando detener a los dos involucrados a pocas cuadras del lugar. Se les incautó todo lo robado.

Los detenidos son un hombre de 42 años con 11 antecedentes y otro con 37 años y siete antecedentes penales. Ambos quedaron a disposición de Fiscalía.