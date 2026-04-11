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Robaron oficinas del Registro de Identificación Civil en Paysandú y se llevaron cédulas y pasaportes

La Policía investiga el robo y preocupa el eventual uso indebido de la documentación.

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Los delincuentes sustrajeron pasaportes y cédulas de identidad, además de los insumos y materiales utilizados para la confección de estos documentos oficiales.

Policía y Fiscalía trabajan en el caso, que genera preocupación por los documentos robados y el posible uso indebido.

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El delincuente logró ingresar al edificio tras forzar y romper varias cerraduras, en horas de la noche.

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