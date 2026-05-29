RECIBÍ EL NEWSLETTER
RIVERA

Mediante allanamiento en boca de drogas, rescataron a menor con salida transitoria no autorizada de Inau

La adolescente se encontraba con un hombre que fue condenado a cuatro años de prisión por un delito de depósito de sustancias estupefacientes agravado por utilizar el hogar, delito de porte y tenencia de arma de fuego y un delito de sustracción de personas de menores de edad.

rivera-inau-menor-

Una adolescente con salida transitoria no autorizada de Inau, fue rescatada de una boca de venta de drogas en medio de un operativo policial.

La fiscal Alejandra Domínguez dijo que se llevó adelante un allanamiento que permitió encontrar a la adolescente y detener a un hombre, además de incautar droga y un arma de fuego.

El hombre fue condenado por un delito de depósito de sustancias estupefacientes agravado por utilizar el hogar, delito de porte y tenencia de arma de fuego y un delito de sustracción de personas de menores de edad; deberá cumplir la pena de cuatro años de prisión.

condenaron a 22 dias de trabajo comunitario a conductor alcoholizado que embistio una camioneta e impacto contra un comercio
Seguí leyendo

Condenaron a 22 días de trabajo comunitario a conductor alcoholizado que embistió una camioneta e impactó contra un comercio

Temas de la nota

Lo más visto

video
Así Es Tu Día | 27-05-2026

La luna continúa en Libra
Así Es Tu Día | 29-05-2026

La luna continúa en Escorpio
GRAN HERMANO | 27-05-2026

Zilli ganó el desafío del cero kilómetro
MELISSA | 26-05

La estábamos esperando
Así Es Tu Día | 28-05-2026

La luna en Escorpio

Te puede interesar

Homicidio en Piedras Blancas: un hombre de 25 años fue asesinado a tiros en Azotea de Lima y Matilde Pacheco
MURIÓ EN CAPITÁN TULA

Homicidio en Piedras Blancas: un hombre de 25 años fue asesinado a tiros en Azotea de Lima y Matilde Pacheco
Jutep recibió dos denuncias anónimas por la compra de la camioneta de Orsi con descuento de 25.000 dólares
UNA SEMANA ANTES DE ASUMIR

Jutep recibió dos denuncias anónimas por la compra de la camioneta de Orsi con descuento de 25.000 dólares
Es probable que algunos combustibles suban y otros no, adelantó Cardona sobre las nuevas tarifas video
PRECIOS DE JUNIO

"Es probable" que algunos combustibles suban y otros no, adelantó Cardona sobre las nuevas tarifas

Dejá tu comentario