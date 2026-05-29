Una adolescente con salida transitoria no autorizada de Inau, fue rescatada de una boca de venta de drogas en medio de un operativo policial.
Mediante allanamiento en boca de drogas, rescataron a menor con salida transitoria no autorizada de Inau
La fiscal Alejandra Domínguez dijo que se llevó adelante un allanamiento que permitió encontrar a la adolescente y detener a un hombre, además de incautar droga y un arma de fuego.
El hombre fue condenado por un delito de depósito de sustancias estupefacientes agravado por utilizar el hogar, delito de porte y tenencia de arma de fuego y un delito de sustracción de personas de menores de edad; deberá cumplir la pena de cuatro años de prisión.
