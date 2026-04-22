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HOMENAJE EN EL PARLAMENTO

Reconocimiento a la trayectoria de Enrique Iglesias: "Que prevalezca la idea de vivir en paz, es lo más importante que me dejó la vida"

Enrique Iglesias fue homenajeado en el Parlamento por su trayectoria pública de servicio al país durante décadas.

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Con 95 años y una cantidad de cargos públicos en Uruguay y el exterior, Iglesias es uno de los dirigentes más respetados por todos los partidos políticos del país.

Fue director de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), presidente del Banco Central, ministro de Relaciones Exteriores, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y primer titular de la Secretaría General Iberoamericana, entre otros cargos.

“Lo más valioso creo que ha sido defender los valores que han impulsado a nuestro país a ser lo que es. Defender la libertad, defender la democracia, respetar a los demás, tratar de trabajar juntos con todos para hacer un país más feliz”, dijo Iglesias a Subrayado tras el homenaje en el Palacio Legislativo el martes de noche.

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Consultado sobre cómo ve a Uruguay, respondió: “Lo veo muy bien, cuando me comparo me agrando”.

“El país no es perfecto ni mucho menos, hay mucho para hacer y habrá que cambiar y modificar, pero hacerlo en paz y en diálogo, que prevalezca la idea de vivir juntos, en paz, creo que eso es lo más importante que me dejó la vida”, resumió.

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