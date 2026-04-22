Reconocimiento a la trayectoria de Enrique Iglesias: "Que prevalezca la idea de vivir en paz, es lo más importante que me dejó la vida"

Con 95 años y una cantidad de cargos públicos en Uruguay y el exterior, Iglesias es uno de los dirigentes más respetados por todos los partidos políticos del país.

Fue director de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), presidente del Banco Central, ministro de Relaciones Exteriores, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y primer titular de la Secretaría General Iberoamericana, entre otros cargos.

“Lo más valioso creo que ha sido defender los valores que han impulsado a nuestro país a ser lo que es. Defender la libertad, defender la democracia, respetar a los demás, tratar de trabajar juntos con todos para hacer un país más feliz”, dijo Iglesias a Subrayado tras el homenaje en el Palacio Legislativo el martes de noche.

Seguí leyendo Orsi encabezó lanzamiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo junto a cámaras empresariales y PIT-CNT

Consultado sobre cómo ve a Uruguay, respondió: “Lo veo muy bien, cuando me comparo me agrando”.

“El país no es perfecto ni mucho menos, hay mucho para hacer y habrá que cambiar y modificar, pero hacerlo en paz y en diálogo, que prevalezca la idea de vivir juntos, en paz, creo que eso es lo más importante que me dejó la vida”, resumió.