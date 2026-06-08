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Montevideo

Rapiñaron a un policía uniformado en Nuevo Ellauri: lo balearon y le robaron el arma

El policía fue trasladado a un centro médico en una ambulancia, tras sufrir la rapiña, a una cuadra de Teniente Galeano y Avenida San Martín.

El policía fue herido de bala pero se encuentra fuera de peligro.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena de la rapiña en Nuevo Ellauri.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena de la rapiña en Nuevo Ellauri.

Un policía uniformado fue rapiñado por dos delincuentes que se le acercaron en una moto, en el mediodía de este lunes en el barrio Nuevo Ellauri. Según supo Subrayado, el efectivo iba caminando cuando lo sorprendieron. Sin decirle nada, le dispararon y le robaron el arma que llevaba consigo.

Los impactos fueron tres; dos de ellos dieron en el chaleco antibalas de la víctima, mientras que el tercero le impactó en el hombro izquierdo. Fue trasladado en una ambulancia hacia el Hospital Policial, con custodia de la Guardia Republicana. Se encuentra fuera de peligro.

La rapiña ocurrió a una cuadra de Teniente Galeano y Avenida San Martín. En la escena quedaron el chaleco antibalas, la tonfa y otros elementos de la indumentaria policial. La víctima presta servicios en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Foto: Subrayado.
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Una moto hallada y un detenido

Tras el ataque, uno de los rapiñeros fugó en la moto, mientras que el otro lo hizo corriendo. La Policía montó un despliegue para ubicarlos y halló una moto en una zona de pasajes en Simón del Pino y Leandro Gómez. Los investigadores presumen, en base a los datos primarios, que fue el vehículo utilizado. Durante ese procedimiento, hubo un hombre detenido.

Noticia en desarrollo.

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