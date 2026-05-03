Racing jugó este domingo y festejó el título del Torneo Apertura junto a su hinchada

Racing se consagró campeón del Torneo Apertura el domingo pasado. La noticia la tuvo en ómnibus, viajando desde Melo a Montevideo tras enfrentar y ganarle a Cerro Largo.

Este domingo, jugó ante Montevideo City Torque y empató, pero pudo festejar junto a su hinchada en su estadio, el Parque Osvaldo Roberto.

Con entradas agotadas y un barrio pintado de verde, la hinchada de Racing disfrutó la jornada y habló con Subrayado.

"Vivía acá al lado y cuando tenía siete años saltaba el tejido", dijo un hincha de 93 años que habló de la "alegría" de este año. FESTEJOS RACING UNO FESTEJOS RACING DOS Los detalles del partido: Embed

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