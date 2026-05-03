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Racing jugó este domingo y festejó el título del Torneo Apertura junto a su hinchada

"Vivía acá al lado y cuando tenía siete años saltaba el tejido", dijo un hincha de 93 años que habló de la "alegría" de este año.

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Racing se consagró campeón del Torneo Apertura el domingo pasado. La noticia la tuvo en ómnibus, viajando desde Melo a Montevideo tras enfrentar y ganarle a Cerro Largo.

Este domingo, jugó ante Montevideo City Torque y empató, pero pudo festejar junto a su hinchada en su estadio, el Parque Osvaldo Roberto.

Con entradas agotadas y un barrio pintado de verde, la hinchada de Racing disfrutó la jornada y habló con Subrayado.

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Las fotos del festejo de Racing campeón del Torneo Apertura con hinchas y jugadores en la sede del club

"Vivía acá al lado y cuando tenía siete años saltaba el tejido", dijo un hincha de 93 años que habló de la "alegría" de este año.

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