Racing se consagró campeón del Torneo Apertura el domingo pasado. La noticia la tuvo en ómnibus, viajando desde Melo a Montevideo tras enfrentar y ganarle a Cerro Largo.
Racing jugó este domingo y festejó el título del Torneo Apertura junto a su hinchada
"Vivía acá al lado y cuando tenía siete años saltaba el tejido", dijo un hincha de 93 años que habló de la "alegría" de este año.
Este domingo, jugó ante Montevideo City Torque y empató, pero pudo festejar junto a su hinchada en su estadio, el Parque Osvaldo Roberto.
Con entradas agotadas y un barrio pintado de verde, la hinchada de Racing disfrutó la jornada y habló con Subrayado.
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Las fotos del festejo de Racing campeón del Torneo Apertura con hinchas y jugadores en la sede del club
"Vivía acá al lado y cuando tenía siete años saltaba el tejido", dijo un hincha de 93 años que habló de la "alegría" de este año.
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