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A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA

Quince detenidos en allanamientos en Maldonado; pertenecen a una banda que operaba en la zona

El ministro del Interior, Carlos Negro, brinda a esta hora una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía de Maldonado con los detalles del operativo Jacobo.

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Quince personas fueron detenidas en las últimas horas en allanamientos realizados en el departamento de Maldonado.

Las mismas son integrantes de una banda que operaba en la zona y se encuentran a disposición de la Justicia.

El ministro del Interior, Carlos Negro, brinda a esta hora una conferencia de prensa con los detalles del operativo Jacobo.

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