Quince personas fueron detenidas en las últimas horas en allanamientos realizados en el departamento de Maldonado.
Quince detenidos en allanamientos en Maldonado; pertenecen a una banda que operaba en la zona
El ministro del Interior, Carlos Negro, brinda a esta hora una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía de Maldonado con los detalles del operativo Jacobo.
Las mismas son integrantes de una banda que operaba en la zona y se encuentran a disposición de la Justicia.
El ministro del Interior, Carlos Negro, brinda a esta hora una conferencia de prensa con los detalles del operativo Jacobo.
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