Propuesta de CA sobre allanamientos nocturnos: Sánchez dijo que la ciudadanía ya se expidió y apuntó a trabajar con más tecnología; blancos dieron el visto bueno

El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, propuso la creación de una comisión bicameral para analizar los allanamientos nocturnos.

Ante esto, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, dijo que la iniciativa también salió del Partido Nacional y que la ciudadanía ya se expidió sobre ese instrumento.

"Nosotros pensamos que el camino no es comenzar a discutir cosas generales que terminan siendo una ilusión, en término de resolver los problemas. Acá lo que tenemos que trabajar es con más tecnología, con más policías en la calle, eso es lo que logramos con la Rendición de Cuentas: 300 policías más, policías que van a estar destinados a las comisarías, incremento de las cámaras de videovigilancia, incremento de la tecnología de la Policía justamente para detener al crimen organizado en todos sus aspectos y sus facetas", destacó.

Por su parte, el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, dijo que Perrone les hizo llegar la propuesta y que tuvo el visto bueno de la agrupación parlamentaria.

"Obviamente iremos ajustando detalles. Si todos los partidos están de acuerdo, se puede hacer en el ámbito de la Asamblea General, o sea bicameral", indicó.

Y agregó: "En caso que el Frente Amplio entienda que no va a acompañar esta propuesta, no estarían los votos necesarios para la creación. Por lo tanto, una alternativa que se podría manejar es que sea en la Cámara de Diputados".