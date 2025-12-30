Pronóstico Nubel Cisneros: "No hay lluvias previstas en un futuro cercano; esto se complica cada vez más"

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que no hay lluvias previstas en un futuro cercano y que en algunos puntos del país hace ya 20 días que no llueve, sumado a las altas temperaturas.

En lo que respecta a Fin de Año y Año Nuevo, el meteorólogo indicó: "La noche del 1° y la madrugada del día 2 hay una rotación de vientos hacia el sector sur, va a pasar un frente frío, sin actividad en gran parte del país. Podría haber algún chaparrón en la zona norte solamente".

Este miércoles se registrará más calor, mientras que en la noche del jueves y madrugada del viernes habrá un alivio en las temperaturas.

En la capital del país y en la zona costera, las temperaturas oscilarán entre los 36° y 38°, mientras que las sensaciones térmicas en el resto del país serán de 40° y de 38° a 41°.