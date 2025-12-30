RECIBÍ EL NEWSLETTER
ESTADO DEL TIEMPO

Pronóstico Nubel Cisneros: "No hay lluvias previstas en un futuro cercano; esto se complica cada vez más"

El meteorólogo comentó que en algunos puntos del país hace ya 20 días que no llueve, sumado a las altas temperaturas.

sequía-en-Río-Negro

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que no hay lluvias previstas en un futuro cercano y que en algunos puntos del país hace ya 20 días que no llueve, sumado a las altas temperaturas.

"Esto se complica cada vez más", destacó.

En lo que respecta a Fin de Año y Año Nuevo, el meteorólogo indicó: "La noche del 1° y la madrugada del día 2 hay una rotación de vientos hacia el sector sur, va a pasar un frente frío, sin actividad en gran parte del país. Podría haber algún chaparrón en la zona norte solamente".

Foto: FocoUy.
Martes con sensaciones térmicas elevadas: la temperatura será mayor a 34 °C en todo el país

Este miércoles se registrará más calor, mientras que en la noche del jueves y madrugada del viernes habrá un alivio en las temperaturas.

En la capital del país y en la zona costera, las temperaturas oscilarán entre los 36° y 38°, mientras que las sensaciones térmicas en el resto del país serán de 40° y de 38° a 41°.

Sociedad

DECRETO DEL PODER EJECUTIVO

ÍNDICE MEDIO DE SALARIOS NOMINAL

