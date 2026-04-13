RECIBÍ EL NEWSLETTER
seguridad pública

"Producto estrella": Interior amplía indicadores delictivos e incorpora nuevos datos sobre crimen y violencia

El Ministerio del Interior presentó el Anuario AECA 2025, que suma información sobre secuestros, muertes dudosas y el accionar policial, entre otros indicadores.

Diego Sanjurjo, Ministerio del Interior.

Diego Sanjurjo, Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior presentó este lunes una ampliación de los indicadores delictivos a través del Anuario 2025 del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), que incorpora nuevos datos para analizar la criminalidad y la violencia en el país.

El documento, al que Diego Sanjurjo definió como el “producto estrella” del área, fue presentado como una herramienta para comprender mejor las dinámicas delictivas, promover la investigación criminológica y fortalecer el vínculo con centros de estudio y especialistas.

Embed

En esta primera edición, el anuario suma fenómenos que hasta ahora no formaban parte de los informes habituales. Entre ellos se incluyen secuestros, muertes dudosas, uso de fuerza letal por parte de las fuerzas del orden, tasa de esclarecimiento de homicidios en el mismo año, información sobre presuntos autores de homicidios y estadísticas del sistema penitenciario.

condenaron a 10 anos de carcel e imputaron con prision preventiva a los responsables del crimen de dos hombres en maldonado
Seguí leyendo

Condenaron a 10 años de cárcel e imputaron con prisión preventiva a los responsables del crimen de dos hombres en Maldonado

El informe también analiza las principales expresiones de criminalidad registradas en los últimos años, con el objetivo de identificar tendencias, diferencias territoriales y patrones de victimización.

La publicación está organizada en distintos bloques temáticos, que abarcan delitos contra la persona, violencia sexual, doméstica y basada en género, delitos contra la propiedad, delitos complejos, total de denuncias y otros registros policiales, además de capítulos específicos sobre el uso de la fuerza y el sistema carcelario.

El anuario incluye además una segunda parte con aportes externos. En ese marco, AECA firmó un acuerdo de colaboración con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), con sede en Ginebra, que aporta un análisis sobre mercados ilegales y crimen organizado en Uruguay.

También se incorporan entrevistas a especialistas internacionales y una recopilación de investigaciones criminológicas realizadas por autores uruguayos durante 2025.

Mirá el documento completo:

ANUARIO AECA 2025. Evolucion anual 2013-2025 v2026-04-10-1F

Temas de la nota

Lo más visto

Comienzo de semana agradable, pero el martes desmejora con lluvias y el miércoles agrega tormentas
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana agradable, pero el martes desmejora con lluvias y el miércoles agrega tormentas
LEGISLADORES DE ENTRE RÍOS

Diputados argentinos quieren que "Uruguay se comprometa por escrito" a relocalizar planta de hidrógeno verde
ataque a tiros

Mataron a un joven de 24 años de varios disparos cuando iba en moto en Nuevo París
TRIPLE CRIMEN

Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja
BUNDESLIGA

Histórico: Marie-Louise Eta, la primera mujer en asumir como DT de un equipo de primera división del fútbol europeo

Te puede interesar

Gobierno analiza acuerdo de venta del hotel y casino Enjoy a un grupo brasileño por decenas de millones de dólares
MALDONADO

Gobierno analiza acuerdo de venta del hotel y casino Enjoy a un grupo brasileño por decenas de millones de dólares
Orsi dijo que no asistirá a evento de fuerzas progresistas en España, pero evalúa ir al encuentro Democracia siempre
HABLÓ EN CERRO LARGO

Orsi dijo que no asistirá a evento de "fuerzas progresistas" en España, pero evalúa ir al encuentro "Democracia siempre"
Orsi sobre triple homicidio: No nos puede pasar que en las fuerzas que tienen uso de armamento, tengan gente con estas características video
TRIPLE HOMICIDIO COMETIDO POR UN POLICÍA

Orsi sobre triple homicidio: "No nos puede pasar que en las fuerzas que tienen uso de armamento, tengan gente con estas características"

Dejá tu comentario