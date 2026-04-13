"Producto estrella": Interior amplía indicadores delictivos e incorpora nuevos datos sobre crimen y violencia

El Ministerio del Interior presentó este lunes una ampliación de los indicadores delictivos a través del Anuario 2025 del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), que incorpora nuevos datos para analizar la criminalidad y la violencia en el país.

El documento, al que Diego Sanjurjo definió como el “producto estrella” del área, fue presentado como una herramienta para comprender mejor las dinámicas delictivas, promover la investigación criminológica y fortalecer el vínculo con centros de estudio y especialistas.

En esta primera edición, el anuario suma fenómenos que hasta ahora no formaban parte de los informes habituales. Entre ellos se incluyen secuestros, muertes dudosas, uso de fuerza letal por parte de las fuerzas del orden, tasa de esclarecimiento de homicidios en el mismo año, información sobre presuntos autores de homicidios y estadísticas del sistema penitenciario.

El Ministerio del Interior presentó una ampliación de los indicadores delictivos. Es el “producto estrella” del Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), dijo Diego Sanjurjo. Informa @Vdelossantos | https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/TfPcINYgms

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El informe también analiza las principales expresiones de criminalidad registradas en los últimos años, con el objetivo de identificar tendencias, diferencias territoriales y patrones de victimización.

La publicación está organizada en distintos bloques temáticos, que abarcan delitos contra la persona, violencia sexual, doméstica y basada en género, delitos contra la propiedad, delitos complejos, total de denuncias y otros registros policiales, además de capítulos específicos sobre el uso de la fuerza y el sistema carcelario.

El anuario incluye además una segunda parte con aportes externos. En ese marco, AECA firmó un acuerdo de colaboración con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), con sede en Ginebra, que aporta un análisis sobre mercados ilegales y crimen organizado en Uruguay.

También se incorporan entrevistas a especialistas internacionales y una recopilación de investigaciones criminológicas realizadas por autores uruguayos durante 2025.

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