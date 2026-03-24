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MARCELO METEDIERA

Presidente de Unasev aseguró que la asistencia médica que se da en siniestros en algunas zonas "no es la mejor"

Marcelo Metediera mencionó lo "irracional" de algunos radios de cobertura y apostó a revisar el protocolo de actuación con las cámaras de emergencias móviles.

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El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, expresó este martes preocupación por la cantidad de fallecidos en rutas nacionales. Este miércoles, se presentará el informe de siniestralidad vial correspondiente a 2025.

Metediera indicó que los fallecidos en el tránsito en rutas nacionales y en jurisdicción departamental es de 48 y 52%. El año pasado, se registró un aumento de las víctimas fatales en jurisdicción departamental (52 a 56%) y una disminución en rutas nacionales (de 48 a 44%).

El 66% de las personas fallecidas en siniestros murió en el lugar y el resto en las 24 horas siguientes o en un plazo de 30 días, informó.

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Metediera sostuvo que las demoras en la atención de emergencias móviles es una realidad del interior de centros poblados pequeños con grandes trayectos de rutas, donde Policía Caminera o las Jefaturas de Policía departamentales son las que resuelven los traslados. El titular de Unasev indicó que se trabaja con el Ministerio de Salud Pública para cambiar la realidad. La ministra Cristina Lustemberg expresó su preocupación por la cantidad de fallecidos en el tránsito por demoras o fallas en la atención médica.

Recordó que hay un acuerdo de trabajo con las cámaras de emergencias que se deber revisar. Ese protocolo marca determinadas distancias en kilómetros para dar asistencia obligatoria a partir de la base de radio. "A veces una jurisdicción de cobertura es tan irracional como tener Las Cañas centralizado a seis kilómetros de Fray Bentos y que no se atienda los siniestros desde Fray Bentos sino desde otra base", afirmó.

"Hay zonas en todo el país que lo que tienen es que la asistencia que se da no es la mejor", reconoció.

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