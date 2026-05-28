La Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana presentó la nueva edición de la semana de fertilidad del 1 al 5 de junio (la semana próxima).
Ley de reproducción asistida lleva 9.000 tratamientos financiados en 10 años y alrededor de 7.000 niños nacidos
La presidenta de la Sociedad Uruguaya de Reproducción Humana Virginia Chaquiriand presentó una nueva semana de la fertilidad humana y brindó datos de la aplicación de la ley de reproducción asistida.
Su presidenta, Virginia Charquiriand, destacó los logros obtenidos en la aplicación de la ley de reproducción asistida, que facilitó el accesos a técnicas de baja y alta complejidad para lograr un embarazo.
La especialista destacó que en 10 años de aplicación de la ley el Fondo Nacional de Recursos (FNR) dio acceso a unos 9.000 tratamientos, con cerca de 7.000 niños nacidos.
Jueves y viernes inestable, nublado y frío; el informe de Nubel Cisneros para las próximas horas
Las técnicas de reproducción asistida de alta complejidad (fecundación in vitro) son financiadas por el FNR con un pago por parte de los usuarios.
El subsecretario de Salud Pública Leonel Briozzo dijo que pese a las restricciones fiscales actuales, se busca que en un futuro se pueda disminuir ese copago o hacerlo más accesible.
Dejá tu comentario