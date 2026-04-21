Leonardo Fernández ya fue operado y "salió muy bien", informan en Peñarol; tenía rotura de ligamento cruzado de rodilla

Leonardo Fernández fue operado este martes en España de su lesión de rodilla y según informan dirigentes de Peñarol, “salió muy bien”.

Tras la intervención quirúrgica se confirmó que lo que sufrió el 10 aurinegro fue efectivamente rotura de ligamento cruzado.

Esto significa que tuvo una de las peores lesiones que se puede tener en la rodilla, con una recuperación que puede llegar a seis meses.

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Según la información que manejan los dirigentes de Peñarol este martes al mediodía, y a la que accedió Subrayado, al cirujano le sorprendió el buen estado general de la rodilla, teniendo en cuenta que se trata de un deportista de alto rendimiento, en el fútbol, lo que suele provocar lesiones o daños en esta articulación.

Al momento de compartir esta información Leo Fernández aún estaba en el posoperatorio, esperando para ir a sala.