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Policía tapia boca de drogas donde ocurrió el triple homicidio en el Cerro, tras detectar nuevos movimientos

La Policía recibió reporte de movimiento de consumidores en la casa ubicada en Egipto y Estados Unidos. Este viernes concurrió junto a personal de la IMM.

El lugar fue escenario de un triple homicidio el domingo y formaba parte de una red de bocas.

Foto: Subrayado. Boca de drogas tapiada en el Cerro.

Foto: Subrayado. Boca de drogas tapiada en el Cerro.

La Brigada Departamental Antidrogas (BDA) de Montevideo resolvió tapiar la casa que funcionaba como una boca en Egipto y Estados Unidos, donde el domingo ocurrió allí un triple homicidio. Los funcionarios habían recibido información de que, en las últimas horas, en el lugar había nuevamente movimiento de consumidores.

Las personas entraban y salían del lugar. En consecuencia, los efectivos concurrieron este viernes de mañana al lugar, junto a personal de la Intendencia de Montevideo para clausurar la edificación.

El lunes en la mañana había sido realizado allí un allanamiento. Esa casa formaba parte de una red de bocas que también fueron allanadas en el Cerro. Durante esos procedimientos, la BDA detuvo a cuatro personas y tres de ellas fueron condenadas.

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