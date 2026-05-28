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Policías buscaban a un requerido en Casabó y en los allanamientos encontraron réplicas de armas de fuego

Se trata de un arma de fuego tipo AR-15 de aire comprimido y de una pistola. El hombre requerido no fue ubicado por los efectivos.

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Efectivos del Área de Investigaciones de la Zona Operacional 4 de la Jefatura de Policía de Montevideo incautaron réplicas de un arma de fuego tipo AR-15 de aire comprimido y de una pistola.

Fue durante allanamientos realizados este jueves a viviendas en el barrio Casabó en el marco de una investigación policial por tráfico interno de armas de fuego.

La Policía buscaba a un hombre con antecedentes penales que estaba requerido, pero no lo pudo ubicar en las operaciones realizadas. En una de las viviendas, los policías incautaron las réplicas de armas de fuego.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Robo en local del Centro.
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Condenado el delincuente que robó tres réplicas de armas de un local de venta de insumos para policías

La Fiscalía de Flagrancia de 5º turno está a cargo de las actuaciones del caso.

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