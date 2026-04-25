RECIBÍ EL NEWSLETTER
DELINCUENTE HERIDO

Policía de la Guardia Republicana hirió a un hombre que le quiso robar la moto tras amenazas con un arma de fuego

Ocurrió este sábado de mañana en Batlle y Ordóñez y Francisco Álvarez. El hombre herido escapó del lugar y más tarde se presentó en un centro de salud.

Policía-Guardia-Republicana

La Policía investiga un intento de rapiña a un funcionario policial ocurrido este sábado de mañana en bulevar Batlle y Ordóñez y Francisco Álvarez.

De acuerdo al informe policial primario, al que accedió Subrayado, un policía de la Guardia Republicana denunció que cuando circulaba en moto por la zona indicada se le acercó un hombre y mediante amenazas con un arma de fuego le quiso robar su vehículo.

El policía resistió el intento de rapiña y con su arma de reglamento efectuó varios disparos. El delincuentes escapó del lugar y el policía no sufrió lesiones.

Fotos: Policía de Montevideo.
Seguí leyendo

Policía encuentra un auto abandonado con 16 plantas de marihuana en Casavalle

Poco después se informa del ingreso a un centro de salud de un hombre con herida de arma de fuego. La Policía que investiga lo sucedido presume que es el delincuente que intentó asaltar al efectivo de la Republicana.

El caso pasó a la Fiscalía de Flagrancia de 2° Turno.

Temas de la nota

Lo más visto

video
ESTAFA POR REDES SOCIALES

Emprendimiento familiar dedicado a la fabricación de muebles de madera fue estafado en 154.000 pesos
AGRESIÓN A TRABAJADOR DE UCOT

Hay paro de ómnibus de UCOT y Coetc este viernes por agresión a un trabajador
HOMICIDIO

Mataron a un hombre de 31 años en un intento de rapiña cuando trabajaba como delivery en Carrasco Norte
HAY PARO DE UCOT

Se bajó del auto, golpeó al chofer del ómnibus, lo desmayó y escapó por la ventana: así fue la agresión al conductor de Ucot
MONTEVIDEO

Mataron a un joven de varios disparos a la salida de un baile, en la rambla del Kibón,

Te puede interesar

Video: vieron al puma suelto de Canelones en La Tahona Golf este sábado de mañana video
VIDEO ENVIADO A SUBRAYADO

Video: vieron al puma suelto de Canelones en La Tahona Golf este sábado de mañana
Mataron a un joven de varios disparos a la salida de un baile, en la rambla del Kibón. Foto: archivo Subrayado.
MONTEVIDEO

Mataron a un joven de varios disparos a la salida de un baile, en la rambla del Kibón,
Homicidio en el asentamiento 24 de Junio. Foto: policía científica (archivo Subrayado).
UN HOMBRE ASESINADO

Homicidio en el asentamiento 24 de Junio; fue el tercero del viernes en Montevideo

Dejá tu comentario