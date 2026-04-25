Policía de la Guardia Republicana hirió a un hombre que le quiso robar la moto tras amenazas con un arma de fuego

La Policía investiga un intento de rapiña a un funcionario policial ocurrido este sábado de mañana en bulevar Batlle y Ordóñez y Francisco Álvarez.

De acuerdo al informe policial primario, al que accedió Subrayado, un policía de la Guardia Republicana denunció que cuando circulaba en moto por la zona indicada se le acercó un hombre y mediante amenazas con un arma de fuego le quiso robar su vehículo.

El policía resistió el intento de rapiña y con su arma de reglamento efectuó varios disparos. El delincuentes escapó del lugar y el policía no sufrió lesiones.

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Poco después se informa del ingreso a un centro de salud de un hombre con herida de arma de fuego. La Policía que investiga lo sucedido presume que es el delincuente que intentó asaltar al efectivo de la Republicana.

El caso pasó a la Fiscalía de Flagrancia de 2° Turno.