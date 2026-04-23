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hallazgo

Policía encuentra un auto abandonado con 16 plantas de marihuana en Casavalle

El vehículo estaba abandonado y no hubo detenidos; Fiscalía dispuso pericias y citaciones.

Fotos: Policía de Montevideo.

Fotos: Policía de Montevideo.

La Policía incautó 16 ramas de marihuana y un vehículo en pasajes próximos a Pioneros y Ajedrez, en Casavalle, durante un operativo.

El procedimiento comenzó a partir de información de la Dirección Nacional de Aviación, que advirtió sobre un auto en el que se trasladaban plantas de marihuana. Con esos datos, efectivos realizaron recorridas en la zona y ubicaron el vehículo, que estaba sin ocupantes y con la droga en su interior.

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Luego se realizaron actuaciones en una vivienda cercana, con apoyo de la Guardia Republicana, pero no se ubicó a los ocupantes del vehículo.

En el procedimiento trabajaron policías del PADO, la Brigada Departamental Antidrogas y Policía Científica. Tras incidentes en el lugar, el auto y la marihuana fueron trasladados a la Brigada para preservar la evidencia y realizar pericias.

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Además, se coordinó con el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) el análisis de las plantas incautadas. Fiscalía dispuso actuaciones, pericias y citaciones para avanzar en la investigación.

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